El 2025 será un año que Lewis Hamilton querrá olvidar rápidamente. Si bien empezó con muchas expectativas luego de su mediático fichaje por Ferrari, lo cierto es que las cosas no salieron como el heptacampeón esperaba y terminó siendo la peor temporada desde que debutó en el Gran Circo, dicho por él mismo.

Por si fuera poco, en el Gran Premio de Abu Dhabi completó una racha de tres clasificaciones consecutivas quedando eliminado en Q1, algo inadmisible para un piloto de su calibre. El pobre rendimiento del coche SF-25 y la falta de confianza de Lewis resultó una combinación letal que se evidenció en los resultados obtenidos.

Por eso, una vez finalizada la carrera en Yas Marina Circuit, Hamilton fue contundente y reveló la decisión que tomará ahora que terminó el año de competencia. “Voy a tirar mi móvil a la basura. Nadie podrá contactar conmigo este invierno porque ya no tendré mi teléfono conmigo“, aseguró en diálogo con Motorsport.

Sin podios, pero con victoria en sprint

Dentro de la mala temporada de Lewis Hamilton, el británico puede destacar su victoria en la sprint del Gran Premio de China. Además, también consiguió un tercer puesto en la sprint de Miami. No obstante, si nos referimos a carreras principales, el siete veces campeón de la F1 no pudo nunca superar el cuarto puesto con Ferrari.

Lewis Hamilton en el GP de China 2025 (GETTY IMAGES)

Tabla del Mundial de Pilotos 2025

Lando Norris (McLaren) – 423 | CAMPEÓN Max Verstappen (Red Bull Racing) – 421 Oscar Piastri (McLaren) – 410 George Russell (Mercedes) – 319 Charles Leclerc (Ferrari) – 242 Lewis Hamilton (Ferrari) – 156 * Kimi Antonelli (Mercedes) – 151 Alex Albon (Williams) – 73 Carlos Sainz (Williams) – 64 Fernando Alonso (Aston Martin) – 56 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51 Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 49 Oliver Bearman (Haas) – 43 Esteban Ocon (Haas) – 38 Liam Lawson (Racing Bulls) – 38 Lance Stroll (Aston Martin) – 33 Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – 32 Pierre Gasly (Alpine) – 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 Franco Colapinto (Alpine) – 0 Jack Doohan (Alpine) – 0

*Lewis Hamilton quedó a 86 puntos de su compañero de equipo

En síntesis

Lewis Hamilton sumó 156 puntos y terminó sexto en su primer año con Ferrari.

y terminó sexto en su primer año con Ferrari. El británico quedó a 86 puntos de distancia de su compañero Charles Leclerc.

de distancia de su compañero Charles Leclerc. Ganó el Sprint de China pero no consiguió ningún podio en carreras principales.

