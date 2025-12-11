Tras burlarse de México en 2022, lo que dijo Dibu Martínez de los rivales de Argentina en el Mundial 2026

Falta cada vez menos para una de las competiciones más importantes a nivel selecciones y las expectativas crecen día a día, especialmente porque por primera vez participarán 48 países. El Mundial 2026 se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y tanto los grupos como el calendario completo ya fueron confirmados hace algunos días.

Ahora, solo resta esperar a que la pelota empiece a rodar el próximo año para conocer al nuevo campeón del mundo que puede ser cualquiera porque hay grandes equipos.

Entre las selecciones favoritas aparece Argentina, que llegará con el enorme desafío de defender la corona obtenida en 2022 tras vencer a Francia en la final. La Albiceleste conoce muy bien la presión de llegar como campeona vigente y nuevamente será una de las escuadras más observadas del torneo.

En las últimas horas, uno de los jugadores más influyentes del equipo, Dibu Martínez, habló sobre el sorteo y analizó a los rivales que le tocaron a Argentina: Argelia, Jordania y Austria, un grupo en el que, sobre el papel, el conjunto de Lionel Scaloni parte como el gran favorito.

¿Qué dijo Dibu Martínez?

Cabe recordar que el portero se burló de México en 2022 al decir que era un rival accesible en fase de grupos, pero esta vez se mostró mucho más prudente respecto al nivel de los contrincantes: “Son equipos que están acostumbrados a jugar con calor. En Estados Unidos va a hacer muchísimo calor. Los europeos no están acostumbrados, pero sudamericanos y africanos sí. Va a haber muchas sorpresas para mí”, expresó primero.

Luego añadió: “Yo quería un grupo para pasar, un grupo que puedas competir y que no haya sorpresas. Nosotros perdimos con Arabia Saudita, que era el más fácil del grupo, y nos ganaron bien. Y ahora decís, ¿cuál es el más fácil del grupo? No lo sabes porque al final te puede ganar el más fácil. Nosotros tenemos la experiencia de perder el primer partido del Mundial y estar a 20-30 minutos de quedar afuera con México”, cerró en diálogo con DSports.

