Liga MX Femenil

¿Cómo quedaron las Semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil?

Quedaron definidos los cruces de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil.

Por Agustín Zabaleta

Quedaron definidas las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

Los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil llegaron a su fin y ya se conocen a los 4 equipos que jugarán las Semifinales. Cruz Azul, Tigres UANL, América y Chivas siguen en carrera tras superar sus respectivas series.

La Máquina Cementera barrió a Pachuca del torneo tras un global de 6-2, algo similar que hicieron las Águilas tras borrar del campo de juego a Rayados a través de un global de 6-1. Las Felinas sacaron a Juárez por un resultado de 1-0 entre los dos partidos, mientras que el Rebaño Sagrado eliminó a Toluca tras superarlo 4-2 en el global.

Cabe recordar que los cruces se jugarán primero en el estadio del equipo peor posicionado en la tabla de la Fase Regular, mientras que la revancha será en el mejor posicionado. De los cuatro equipos que quedan, solo Cruz Azul no fue campeón. De hecho, las Celestes jamás alcanzaron alguna vez la Final desde la primera edición del torneo en 2017.

Los cruces de las Semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

  • Tigres UANL (1°) vs. Cruz Azul (7°)
    • Ida: Estadio Olímpico Universitario con día y horario a confirmar
    • Vuelta: Estadio Universitario con día y horario a confirmar
  • América (3°) vs. Chivas (5°)
    • Ida: Estadio Akron con día y horario a confirmar
    • Vuelta: Estadio Ciudad de Los Deportes con día y horario a confirmar
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
