Es tendencia:
logotipo del encabezado
Futbol Femenil

¿Dónde ver las semifinales de vuelta de la Liga MX Femenil por el Apertura 2025?

Este domingo se definen a las finalistas después de los dos juegos de Semifinales en la Liga MX Femenil.

Por Marilyn Rebollo

Sigue a Bolavip en Google!
Dónde ver las Semifinales de la Liga MX Femenil
© @AzulFemenilDónde ver las Semifinales de la Liga MX Femenil

Este domingo conoceremos a las finalistas que llegan a la pelea por el título del Apertura 2025 en la Liga MX Femenil. Después de una intensa ida, se vienen los juegos de vuelta que nos han dejado sensaciones interesante y desde luego, la posibilidad de ver levantar a un nuevo equipo el trofeo, ya que las campeonas actuales quedaron en el camino.

Publicidad

En esta ocasión se jugarán un par de encuentros, el primero será el Tigres vs Cruz Azul Femenil en el Estadio Universitario, las Celestes se fueron del Estadio Olímpico Universitario con un empate, que aunque no las pone en la Final, sí les da una oportunidad de pelear y poner nerviosas a unas de las rivales más fuertes de la competencia, las Amazonas.

Dónde ver el Tigres vs Cruz Azul Femenil

Este enfrentamiento se disputará este domingo 16 de noviembre a las 17:00 horas del centro de México. Lo interesante para este partido es que se transmitirá en varias opciones; la primera es a través de YouTube, Estrella TV, Telemundo y Fox Sports, lo cual hace atractiva la opción de que se vea este encuentro en diferentes canales.

Por su parte la segunda semifinal es la de América vs Chivas Femenil, un Clásico Nacional que una vez más nos deja sensaciones emotivas, ya que ahora la ventaja la sacó el equipo azulcrema con un 2-0 en el Estadio Akron, por lo que la vuelta, con la ventaja, la jugarán en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde serán apoyadas por su gente.

Publicidad

Dónde ver el América vs Chivas Femenil

Finalmente, este encuentro se transmitirá el próximo domingo 16 de noviembre a las 19:00 horas del centro de México. Aquí sí hay más oportunidades de verlo, ya que va por televisión abierta a través de Canal Nu9ve, por TUDN, mediante YouTube por parte de la misma Liga y finalmente en la plataforma de streaming en ViX Premium.

Rebeca Bernal dejó a Rayadas y se perfila para jugar su primera final de la NWSL con el Washington Spirit

ver también

Rebeca Bernal dejó a Rayadas y se perfila para jugar su primera final de la NWSL con el Washington Spirit

En síntesis

  • Las Semifinales de vuelta de la Liga MX Femenil se disputan el domingo 16 de noviembre.
  • El partido Tigres vs Cruz Azul Femenil (ida 0-0) será a las 17:00 horas y se transmitirá por Fox Sports, Telemundo y YouTube.
  • El América Femenil vs Chivas Femenil (ida 2-0) será a las 19:00 horas por Canal Nu9ve, TUDN y ViX Premium.
marilyn rebollo
Marilyn Rebollo
Lee también
¿Cómo quedaron las Semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil?
Futbol Femenil

¿Cómo quedaron las Semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil?

Liguilla del Apertura 2025: cruces, días y horarios confirmados de los cuartos de final de la Liga MX Femenil
Futbol Femenil

Liguilla del Apertura 2025: cruces, días y horarios confirmados de los cuartos de final de la Liga MX Femenil

¿América vs. Chivas va por TV abierta? Qué canal transmite el Clásico Nacional Femenil
Liga MX Femenil

¿América vs. Chivas va por TV abierta? Qué canal transmite el Clásico Nacional Femenil

Marcelo Bielsa se deshizo en elogios con Gilberto Mora tras el México vs. Uruguay: "Veo un jugador..."
Futbol Internacional

Marcelo Bielsa se deshizo en elogios con Gilberto Mora tras el México vs. Uruguay: "Veo un jugador..."

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo