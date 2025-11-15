Este domingo conoceremos a las finalistas que llegan a la pelea por el título del Apertura 2025 en la Liga MX Femenil. Después de una intensa ida, se vienen los juegos de vuelta que nos han dejado sensaciones interesante y desde luego, la posibilidad de ver levantar a un nuevo equipo el trofeo, ya que las campeonas actuales quedaron en el camino.

En esta ocasión se jugarán un par de encuentros, el primero será el Tigres vs Cruz Azul Femenil en el Estadio Universitario, las Celestes se fueron del Estadio Olímpico Universitario con un empate, que aunque no las pone en la Final, sí les da una oportunidad de pelear y poner nerviosas a unas de las rivales más fuertes de la competencia, las Amazonas.

Dónde ver el Tigres vs Cruz Azul Femenil

Este enfrentamiento se disputará este domingo 16 de noviembre a las 17:00 horas del centro de México. Lo interesante para este partido es que se transmitirá en varias opciones; la primera es a través de YouTube, Estrella TV, Telemundo y Fox Sports, lo cual hace atractiva la opción de que se vea este encuentro en diferentes canales.

Por su parte la segunda semifinal es la de América vs Chivas Femenil, un Clásico Nacional que una vez más nos deja sensaciones emotivas, ya que ahora la ventaja la sacó el equipo azulcrema con un 2-0 en el Estadio Akron, por lo que la vuelta, con la ventaja, la jugarán en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde serán apoyadas por su gente.

Dónde ver el América vs Chivas Femenil

Finalmente, este encuentro se transmitirá el próximo domingo 16 de noviembre a las 19:00 horas del centro de México. Aquí sí hay más oportunidades de verlo, ya que va por televisión abierta a través de Canal Nu9ve, por TUDN, mediante YouTube por parte de la misma Liga y finalmente en la plataforma de streaming en ViX Premium.

