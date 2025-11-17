Este domingo Chivas Femenil volvieron a ser eliminadas por parte del Club América, las reiteradas ocasiones en las que estos equipos se han visto en Liguillas y no logran salir victoriosas, han permitido que la escuadra ya no se sienta conforme, sobre todo porque es su máximo rival y el resultado no fue nada comparado con el de fase regular.

Sin embargo, las cosas no resultaron como se esperaban. De esta manera, Antonio Contreras fue el principal señalado por la afición, junto con Nelly Simón. Los seguidores pidieron el despido de ambos después de que hubieran caído de nueva cuenta ante su mayor rival, pero la sorpresa es la que se podrían llevar por las decisiones.

Si bien, el plan es que el equipo pueda continuar y ahora busquen a nuevos dirigentes, las cosas cambiarían porque todo parece indicar que esta resolución tan esperada no se daría y es ahí donde vendrán los problemas dentro de la plantilla rojiblanca. El conjunto del Rebaño podría quedarse ahora sin jugadoras importantes.

El problema que tendrá Chivas Femenil

De acuerdo con el periodista Paco Animas, las cosas en Chivas serán decisivas o se va el director técnico o podría salirse medio equipo, es decir, que jugadoras rojiblancas de alta jerarquía tomarían la decisión de dejar el club después de lo que se decida en la institución, el problema es que los nombres que suenan podrían complicar todo.

Diversas fuentes mencionan que Gabriela Valenzuela, Carolina Jaramillo y Adriana Iturbide serían algunas de las futbolistas que dejarían la plantilla para el próximo semestre si las cosas siguen así. El tema aquí es que muchas jugadoras actuales han demostrado amor a la camiseta y al equipo, por lo que dejarlas ir podría ser un error lamentable.

En síntesis

Chivas Femenil fue eliminado por América de la Liguilla, desatando críticas contra el DT Antonio Contreras y Nelly Simón .

fue por de la Liguilla, desatando críticas contra el DT y . El periodista Paco Animas reporta que Chivas podría perder a medio equipo si no despiden al director técnico.

reporta que podría perder a si no despiden al director técnico. Las jugadoras Gabriela Valenzuela, Carolina Jaramillo y Adriana Iturbide suenan como posibles bajas del equipo.

