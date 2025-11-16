Este domingo se jugó la Semifinal de vuelta entre el Club América y Chivas Femenil. En el partido de ida el conjunto azulcrema se puso por encima en el marcador con un 2-0 en el Estadio Akron, lo cual hacía más fácil para ellas el resultado en el Estadio Ciudad de los Deportes, pero aún así el equipo rojiblanco salió en busca del marcador.

Publicidad

Publicidad

Fueron algunos errores puntuales los que hicieron que en este segundo partido cayeran por goleada y fueran eliminadas de la competencia sin la oportunidad de llegar a una final más. Sin embargo, hay que recordar que en los últimos torneos las cosas han sido también así, pero el conjunto de las Águilas en cuatro ocasiones consecutivas que llega, pierde.

En el torneo anterior lo hizo ante Pachuca, cayendo en su estadio. En esta ocasión hay que recordar que la escuadra de Ángel Villacampa va ante Tigres en el Estadio Universitario. Pero más allá de que ambos equipos hayan logrado con méritos llegar a a estas instancias no asegura que no haya una cábala que se ha hecho presente siempre.

La “maldición” de Chivas Femenil

Toda la afición del Rebaño sabe que equipo que elimina al equipo de Guadalajara termina por no conseguir el título, así América en estos años ha sido víctima de eso, puesto que en varias ocasiones ha tenido todo para lograr levantar la copa y termina por no lograrlo. Aunque esto es algo que se ha rumorado cada Liguilla, sigue siendo efectiva.

Publicidad

Publicidad

En esta ocasión, se viene un duelo importante para las Águilas, por lo que en caso de que no lleven el trofeo a su casa, es muy probable que esta superstición que se ha venido manejando seguiría intacta, puesto que se mantiene sin alterar ese resultado y de nueva cuenta las azulcremas serían las víctimas de esta “maldición rojiblanca”.

ver también Tigres vs América: Fecha y Transmisión de la Gran Final del Apertura 2025 en la Liga MX Femenil

En síntesis