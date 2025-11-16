Es tendencia:
logotipo del encabezado
Chivas

Chivas Femenil aún podría evitar que el Club América consiga el campeonato del Apertura 2025 ante Tigres

El conjunto de Chivas Femenil aún tiene una cábala que podría evitar que América obtenga el campeonato.

Por Marilyn Rebollo

Sigue a Bolavip en Google!
Chivas Femenil podría evitar campeonato de América Femenil
© Getty ImagesChivas Femenil podría evitar campeonato de América Femenil

Este domingo se jugó la Semifinal de vuelta entre el Club América y Chivas Femenil. En el partido de ida el conjunto azulcrema se puso por encima en el marcador con un 2-0 en el Estadio Akron, lo cual hacía más fácil para ellas el resultado en el Estadio Ciudad de los Deportes, pero aún así el equipo rojiblanco salió en busca del marcador.

Publicidad

Fueron algunos errores puntuales los que hicieron que en este segundo partido cayeran por goleada y fueran eliminadas de la competencia sin la oportunidad de llegar a una final más. Sin embargo, hay que recordar que en los últimos torneos las cosas han sido también así, pero el conjunto de las Águilas en cuatro ocasiones consecutivas que llega, pierde.

En el torneo anterior lo hizo ante Pachuca, cayendo en su estadio. En esta ocasión hay que recordar que la escuadra de Ángel Villacampa va ante Tigres en el Estadio Universitario. Pero más allá de que ambos equipos hayan logrado con méritos llegar a a estas instancias no asegura que no haya una cábala que se ha hecho presente siempre.

La “maldición” de Chivas Femenil

Toda la afición del Rebaño sabe que equipo que elimina al equipo de Guadalajara termina por no conseguir el título, así América en estos años ha sido víctima de eso, puesto que en varias ocasiones ha tenido todo para lograr levantar la copa y termina por no lograrlo. Aunque esto es algo que se ha rumorado cada Liguilla, sigue siendo efectiva.

Publicidad

En esta ocasión, se viene un duelo importante para las Águilas, por lo que en caso de que no lleven el trofeo a su casa, es muy probable que esta superstición que se ha venido manejando seguiría intacta, puesto que se mantiene sin alterar ese resultado y de nueva cuenta las azulcremas serían las víctimas de esta “maldición rojiblanca”.

Tigres vs América: Fecha y Transmisión de la Gran Final del Apertura 2025 en la Liga MX Femenil

ver también

Tigres vs América: Fecha y Transmisión de la Gran Final del Apertura 2025 en la Liga MX Femenil

En síntesis

  • América Femenil eliminó a Chivas Femenil de la Semifinal tras ganar la vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes.
  • América Femenil jugará su cuarta Final pero podría caer en la “maldición de Chivas Femenil”.
  • El equipo América Femenil enfrentará a Tigres en el Estadio Universitario en la Final del Apertura 2025.
marilyn rebollo
Marilyn Rebollo
Lee también
Horarios y Transmisión de las Semifinales de la Liga MX Femenil
Futbol Femenil

Horarios y Transmisión de las Semifinales de la Liga MX Femenil

¿Cómo quedaron las Semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil?
Futbol Femenil

¿Cómo quedaron las Semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil?

Liguilla del Apertura 2025: cruces, días y horarios confirmados de los cuartos de final de la Liga MX Femenil
Futbol Femenil

Liguilla del Apertura 2025: cruces, días y horarios confirmados de los cuartos de final de la Liga MX Femenil

Carlos Prates: el Romario de UFC que enamora a todos
MMA

Carlos Prates: el Romario de UFC que enamora a todos

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo