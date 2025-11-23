En el marco del partido de Vuelta de la Final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, Tigres UANL y América se miden este domingo 23 de noviembre desde las 17:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza.

Los equipos dejaron la serie abierta tras el partido de Ida, luego de brindar un verdadero show que terminó en un marcador de 3-3 en el Estadio Ciudad de los Deportes de la capital mexicana, donde la visita perdía por 3-0. Ahora irán a todo o nada en la cada de las Felinas.

La española Irene Guerrero y Scarlett Camberos, de penal, y la estadounidense Sarah Luebbert marcaron para las Azulcremas, mientras que Stephany Mayor, la sudafricana Chrestinah Kgatlana y la brasileña Jheniffer Da Silva aparecieron para revivir al equipo.

La posible alineación de Tigres UANL vs. América

Cecilia Santiago

Greta Espinoza

Jimena López

Anika Rodríguez

Eve Perisset

María Sánchez

Barbara Olivieri

Stephany Mayor

Jennifer Hermoso

Diana Ordoñez

Aaliyah Farmer

DT: Pedro Martínez Losa

La posible alineación de América vs. Tigres UANL

Sandra Paños

Kimberly Rodríguez

Annia Mejía

Annie Karich

Nancy Antonio,

Irene Guerrero

Nicolette Hernández

Sara Luebbert

Jana Gutiérrez

Scarleth Camberos

Kiana Palacios

DT: Ángel Villacampa