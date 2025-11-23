Es tendencia:
Liga MX Femenil

Las probables alineaciones de Tigres UANL vs. América por la Final del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

Las Felinas y las Águilas se enfrentan por el partido de Vuelta de la Final y definen al campeón de la Primera División Femenil de México.

Por Agustín Zabaleta

Tigres UANL y América definen al campeón del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil
© Getty ImagesTigres UANL y América definen al campeón del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

En el marco del partido de Vuelta de la Final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, Tigres UANL y América se miden este domingo 23 de noviembre desde las 17:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza.

Los equipos dejaron la serie abierta tras el partido de Ida, luego de brindar un verdadero show que terminó en un marcador de 3-3 en el Estadio Ciudad de los Deportes de la capital mexicana, donde la visita perdía por 3-0. Ahora irán a todo o nada en la cada de las Felinas.

La española Irene Guerrero y Scarlett Camberos, de penal, y la estadounidense Sarah Luebbert marcaron para las Azulcremas, mientras que Stephany Mayor, la sudafricana Chrestinah Kgatlana y la brasileña Jheniffer Da Silva aparecieron para revivir al equipo.

La posible alineación de Tigres UANL vs. América

  • Cecilia Santiago
  • Greta Espinoza
  • Jimena López
  • Anika Rodríguez
  • Eve Perisset
  • María Sánchez
  • Barbara Olivieri
  • Stephany Mayor
  • Jennifer Hermoso
  • Diana Ordoñez
  • Aaliyah Farmer
  • DT: Pedro Martínez Losa
La posible alineación de América vs. Tigres UANL

  • Sandra Paños
  • Kimberly Rodríguez
  • Annia Mejía
  • Annie Karich
  • Nancy Antonio,
  • Irene Guerrero
  • Nicolette Hernández
  • Sara Luebbert
  • Jana Gutiérrez
  • Scarleth Camberos
  • Kiana Palacios
  • DT: Ángel Villacampa
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
