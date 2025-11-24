¿Cómo quedó el palmarés de la Liga MX Femenil tras la victoria de Tigres UANL sobre América?

En el marco del partido de Vuelta de la Final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, Tigres UANL derrotó en condición de local a América con anotación de Diana Ordoñez y se impuso 4-3 en el global para coronarse campeón del torneo.

Luego de un partido de Ida emocionante, donde las regiomontanas lograron un empatar un 0-3 en contra, el segundo partido también fue todo alegría para las Auriazules, en esta caso con el golpe final de poder llevarse una serie que parecía lejos.

Con este título, las Felinas alcanzaron las 7 conquistas en el certamen, siendo el máximo ganador, ampliando su diferencia con sus más inmediatas perseguidoras. Rayados quedó segundo en el palmarés, con 4 trofeos en sus vitrinas, perdiéndole pisada a sus rivales de toda la vida.

El podio lo cierran dos equipos con dos trofeos cada uno: América y Chivas, considerados los dos clubes más grandes del país cuando se habla del futbol masculino. En la rama femenina la historia es muy diferentes para Azulcremas y Rojiblancas.

Por último, el gran invitado que se ha sumado a la gloria es Pachuca, quien tiene un solo trofeo y lo obtuvo el pasado semestre cuando logró conquistar el título por primera vez tras tres finales perdidas. Fue por un global de 3-2 y las Tuzas pudieron festejar. Cabe recordar que solo entre estos 5 equipos jugaron las 16 definiciones de la competencia.

El palmarés completo de la Liga MX Femenil

Tigres UANL – 7 títulos

Rayados – 4 títulos

América – 2 títulos

Chivas – 2 títulos

Pachuca – 1 título

