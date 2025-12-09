Cuando todo transcurría muy tranquilo en el seno de la Selección Mexicana, las autoridades del futbol nacional movieron las aguas con una noticia impactante. Rafael Márquez fue ratificado como el próximo DT del ‘Tri’. El actual asistente ascenderá de cargo y será la persona que encabece la siguiente fase del proceso.

La novedad fue confirmada hace instantes por medio de una conferencia de prensa donde participaron directivos de Liga MX y FMF. Allí, se reveló que Javier Aguirre se marchará tras dirigir la Copa del Mundo. El ‘Vasco’ ya está al tanto de ello y sabe que estos serán sus últimos meses al frente de la escuadra nacional.

Iván Sisniega, consultor del presidente de la Federación Mexicana, dio a conocer esta decisión y adelantó algo que pocos sabían: esta planificación ya estaba pautada desde que asumió el Vasco asumió. En el vínculo que firmó en su momento Javier Aguirre y su cuerpo técnico, se explicitaba que Rafa Márquez ocuparía su lugar tras el Mundial 2026.

“En el contrato que tiene firmado, Rafa Márquez termina su empleo como asistente de Javier Aguirre después de la Copa del Mundo y se integra ya como el entrenador principal de la Selección“, sostuvo Sisniega en rueda de prensa. Allí, estuvo acompañado por Mikel Arriola, mandamás de la Liga MX, que también respondió a los interrogantes por parte de la prensa mexicana.

El DT de hoy, y el de mañana: Márquez irá tras Aguirre [Foto: Getty]

El directivo de la Federación comentó también que lo que falta decidir es cómo estará conformado por completo el staff que comdandará el proceso 2030. “Yo ya he tenido reuniones con Rafa, con Duilio (Davino) para explorar el cuerpo técnico, con quién va a trabajar. Es decir, es un plan que está en marcha y esperamos poderlo cumplir porque así está planeado y plasmado en el contrato”, agregó ante las repreguntas periodísticas tras la noticia.

“Él ha observado mucho, de hecho estuvo en Chile viendo el Mundial hace poco, tuvo mucha actividad viendo qué jugadores se pueden integrar en esas primeras convocatorias“, concluyó Sisniega sobre los últimos meses de Rafa Márquez como auxiliar. La Selección Mexicana todavía no se estrenó en el Mundial 2026, pero tiene la garantía de qué es lo que seguirá después.

