Albania vs. Bielorrusia: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la Liga de Naciones

Albania se mide con Bielorrusia este sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones, con la etiqueta de favorita puesta sobre sus espaldas.
El torneo sigue repartiendo puntos que definen ascensos y descensos de categoría, así que ninguno de los dos quiere regalar terreno tan temprano.
Horario del partido
- México: 12:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
La actualidad de ambos equipos
Albania llega con el rótulo de favorita para este cruce, algo que no siempre se traduce en resultados dentro de la Liga de Naciones, un certamen donde cualquier descuido se paga caro en la tabla de grupos.
Bielorrusia, por su parte, sabe que necesita sumar de manera regular si quiere pelear por el objetivo de la fase, algo que en este formato se define por márgenes muy chicos entre selecciones de nivel similar.
El historial entre Albania y Bielorrusia
El historial entre ambos está bastante parejo: de siete duelos, Albania ganó tres, Bielorrusia se quedó con dos y hubo dos empates. En materia de goles la cuenta es idéntica, 10 para cada lado, lo que refleja lo ajustado que fue este cruce a lo largo de los años. El antecedente más reciente es de noviembre de 2020, cuando Albania se impuso 3-2 como local.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|18/11/2020
|Albania vs. Bielorrusia
|3-2
|UEFA Nations League
|04/09/2020
|Bielorrusia vs. Albania
|0-2
|UEFA Nations League
|15/11/2013
|Bielorrusia vs. Albania
|0-0
|Friendlies
|26/03/2011
|Albania vs. Bielorrusia
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|12/10/2010
|Bielorrusia vs. Albania
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|17/11/2007
|Albania vs. Bielorrusia
|2-4
|UEFA European Championship Qualifiers
|02/09/2006
|Bielorrusia vs. Albania
|2-2
|UEFA European Championship Qualifiers
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Austria
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|2
|Armenia
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|3
|Lituania
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|4
|Noruega
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
|5
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|6
|Grecia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|7
|Irlanda del Norte
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|8
|Portugal
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|9
|Kosovo
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|10
|Países Bajos
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|11
|Alemania
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|12
|Dinamarca
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|13
|Andorra
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|14
|Serbia
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|15
|Georgia
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|16
|Gales
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|17
|Irlanda
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|18
|Israel
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|19
|Letonia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|20
|Liechtenstein
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
Tabla actualizada al 25 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
- Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 07:00 hs
- Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs
- Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs
- Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs
- Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
- San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
- Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
- República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
- Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs
- Suecia vs. Polonia — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs
- Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs
- Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs
En síntesis
- Albania y Bielorrusia se enfrentan este sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.