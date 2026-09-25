México juega cuatro amistosos durante esta Fecha FIFA y el primero de ellos es este sábado frente a la Selección de Colombia.

Rafa Márquez hace su debut como entrenador de la Selección Mexicana este sábado frente a Colombia. Después de la buena actuación del Tri en la Copa del Mundo, el público tiene la expectativa de que se siga construyendo un ciclo que le dé alegrías a la gente.

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Muchas caras se repiten de la convocatoria de Javier Aguirre para el Mundial 2026, pero también hay nuevos nombres o jugadores que vuelven después de un tiempo. Asimismo referentes como Raúl Jiménez, Edson Álvarez, César Montes y Julián Quiñones no estarán en ningún amistoso de México.

De acuerdo a los reportes, Rafa Márquez prepara una alineación con algunas novedades en relación al último partido de México que fue contra Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo. Todo indicaría que ‘Tala’ Rangel continuará como portero titular del Tri.

En la defensa los nombres que se repetirían serían los de Johan Vásquez y de Jesús Gallardo, mientras que también jugarían Israel Reyes y Denzell García apunta a formar parte del equipo titular como lateral derecho.

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Raúl Jiménez y Julián Quiñones no están en la convocatoria (Getty Images)

En el mediocampo Erik Lira se mantendría como el contención fijo de la Selección Mexicana. Luego por delante jugaría Gilberto Mora, otro futbolista imprescindible, y entre Luis Chávez o Álvaro Fidalgo estaría el tercer nombre de la sala de máquinas.

Por último, en el ataque estaría la gran novedad que sería la titularidad de Hirving ‘Chucky’ Lozano, quien no suma minutos con México desde noviembre del año pasado. Roberto Alvarado seguiría con su puesto de extremo derecho y Armando González se colocaría como el delantero centro del equipo de Rafa Márquez.

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La posible alineación de México ante Colombia

Raúl Rangel

Denzell García

Israel Reyes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Erik Lira

Luis Chávez o Álvaro Fidalgo

Gilberto Mora

Roberto Alvarado

Armando González

Hirving Lozano

En síntesis