Dónde ver EN VIVO San Marino vs. Finlandia por la Liga de Naciones: TV y streaming online

San Marino y Finlandia se enfrentan este sábado 26 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

San Marino recibe una nueva prueba de fuego este sábado 26 de septiembre, cuando Finlandia llegue a medirse en un duelo de la Liga de Naciones que promete diferencias claras desde el arranque.

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El envite forma parte de la fase de grupos del torneo continental, donde ambas selecciones buscan sumar puntos que definan su suerte en la tabla de su zona.

Horario del partido

México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

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La actualidad de ambos equipos

San Marino afronta el compromiso como siempre lo hace en estas citas, consciente de que cada partido en la Liga de Naciones es una oportunidad para competir contra rivales de mayor jerarquía y ganar experiencia internacional, algo que el combinado sanmarinense valora más allá del resultado inmediato.

Finlandia, por su parte, llega con la idea de hacer valer su condición de visitante y quedarse con los tres puntos para acomodarse en la clasificación del grupo. Los nórdicos necesitan sostener el nivel competitivo que vienen mostrando en la Liga de Naciones para no quedar relegados en la pelea por el ascenso de categoría.

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3 2 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3 4 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3 5 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 6 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 7 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3 8 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3 9 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3 10 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1 11 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1 12 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0 13 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0 14 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0 15 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0 16 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0 17 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0 18 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0 19 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0 20 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0

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Tabla actualizada al 25 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 07:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs

Suecia vs. Polonia — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs

Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs

Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs

En síntesis