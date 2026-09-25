Dónde ver EN VIVO Australia vs. Brasil por el amistoso internacional: canales de TV y streaming

Australia y Brasil se enfrentan este viernes 25 de septiembre en un amistoso internacional. Revisa los canales de TV y las opciones de streaming para seguir el partido en vivo.

Australia y Brasil se enfrentan este viernes 25 de septiembre por el primer partido correspondiente a la serie de amistosos de la Fecha FIFA. El encuentro se lleva a cabo en el Queensland Country Bank Stadium de Townsville y comienza a partir de las 05:00hs (Tiempo del Centro de México).

Publicidad

Este compromiso da inicio a una gira de dos encuentros en territorio australiano para el conjunto sudamericano. Pese a la diferencia de huso horario que exigirá seguir la transmisión en las primeras horas de la mañana en América Latina, el partido genera alta expectativa entre los aficionados por ver a la Verdeamarela frente al combinado oceánico.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Australia y Brasil de este viernes 25 de septiembre por el amistoso internacional de Fecha FIFA se puede ver a través de las siguientes señales de televisión y streaming:

México: Star+ / ESPN / FOX Sports (plataformas con derechos para amistosos FIFA)

Star+ / ESPN / FOX Sports (plataformas con derechos para amistosos FIFA) Brasil: SporTV, TV Globo, Globoplay

SporTV, TV Globo, Globoplay Australia: Network 10, 10 Play, Paramount+

Network 10, 10 Play, Paramount+ Sudamérica: ESPN / Disney+ Premium

ESPN / Disney+ Premium Estados Unidos: FOX Sports, Telemundo Deportes, ViX

FOX Sports, Telemundo Deportes, ViX España: DAZN / Movistar+

Publicidad

La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, la Selección de Australia encara este primer choque como una oportunidad clave para medirse ante una de las potencias históricas del fútbol mundial. Jugando en su territorio ante su afición, los Socceroos buscarán sostener un bloque defensivo ordenado e imponer un ritmo físico intenso.

Por su parte, Brasil llega a esta gira internacional enfocada en consolidar variantes tácticas y dar rodaje a sus principales figuras europeas en un escenario diferente. El pentacampeón del mundo intentará imponer la jerarquía individual de sus atacantes desde el inicio para conseguir una victoria en su primer examen oceánico.

En sintesis

Australia y Brasil juegan este viernes 25 de septiembre un amistoso.

juegan este viernes 25 de septiembre un amistoso. Queensland Country Bank Stadium recibe el encuentro a las 05:00 horas.

recibe el encuentro a las 05:00 horas. Star+, ESPN y FOX Sports transmiten el partido en vivo.