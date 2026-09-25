El escándalo en el mundo del futbol se desató en las últimas horas con una grave acusación que cayó sobre el Manchester City. El club inglés fue declarado culpable de prácticamente todas las acusaciones relacionadas con infracciones de las regulaciones financieras de la Premier League y podría estar sometido a consecuencias terribles para la institución.

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El fallo proviene de una comisión independiente que evaluó las irregularidades cometidas por la entidad durante más de una década de investigación. Los cargos por los que recibió el veredicto en contra abarcan el incumplimiento de las normas de juego limpio financiero de la liga, la falta de transparencia al proporcionar información contable precisa sobre sus ingresos y patrocinadores, además de irregularidades en los contratos de entrenadores y futbolistas a lo largo de varios cursos.

Las sanciones que podría recibir el Manchester City

Ahora bien, es necesario explicar cuáles son las posibles sanciones que pueden sufrir los ciudadanos. De acuerdo con el reglamento de la Premier League en su regla W.51, el abanico de castigos incluye desde amonestaciones y multas económicas de gran magnitud, hasta la quita de puntos e incluso la expulsión directa de la máxima categoría del futbol inglés.

El Manchester City podría ser descendido de la Premier League. (GETTY IMAGES)

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Si el tribunal opta por la quita de unidades, el descuento puede aplicarse para la temporada en curso o de forma retroactiva, un escenario que abre la puerta a la pérdida de títulos conseguidos. Sin embargo, especialistas jurídicos como James Hill coinciden en que los tribunales deportivos prefieren aplicar las reducciones hacia adelante para no decidir trofeos en el plano judicial. A su vez, según la norma W.51.7, la comisión tiene la libertad de combinar varios castigos siempre que la medida respete el principio de proporcionalidad.

Aunque el dictamen golpeó con dureza los cimientos del Etihad Stadium, la dirigencia del club no esperaba una resolución de culpabilidad tan aplastante en casi todos los puntos presentados. Por esta razón, la institución inglesa ya confirmó que apelará la decisión del panel independiente para intentar revertir o aminorar una condena histórica que pone en riesgo el futuro de todo el proyecto deportivo.

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En síntesis

El Manchester City fue declarado culpable por infracciones a las regulaciones financieras de la Premier League.

fue declarado culpable por infracciones a las regulaciones financieras de la Premier League. La regla W.51 contempla desde multas hasta la quita de puntos o expulsión del club.

contempla desde multas hasta la quita de puntos o expulsión del club. El Manchester City apelará la decisión del panel independiente para intentar revertir la sanción.