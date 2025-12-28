Alexis Vega recuperó su mejor versión tras su vuelta al Toluca y hoy por hoy es uno de los futbolistas más determinantes del futbol mexicano. Su jerarquía ofensiva y su influencia en los momentos clave lo convirtieron en una pieza fundamental para el histórico bicampeonato de los Diablos Rojos, consolidándose como uno de los referentes del plantel campeón.

Alexis Vega definió otro campeonato para Toluca (Getty Images)

El 2025, sin embargo, no fue un año sencillo para el atacante. En la segunda parte de la temporada, una lesión lo marginó durante más de mes y medio y prácticamente lo dejó fuera de toda la Liguilla. Aun así, Vega apareció cuando más lo necesitaba su equipo, marcando el penal decisivo que selló el título del Apertura 2025 y confirmando su peso específico en instancias decisivas.

Más allá de ese cierre heroico, el impacto de Alexis Vega no se limita a los goles. A lo largo del año, su capacidad para generar juego, asistir y marcar diferencias en el último tercio del campo volvió a quedar reflejada en los registros individuales, incluso pese a haber atravesado un largo periodo fuera de las canchas.

Alexis Vega, entre los líderes mundiales en asistencias durante 2025

A pesar de la lesión y del tiempo sin actividad, Alexis Vega cerró el año con 23 asistencias, una cifra que lo coloca dentro de una lista de élite a nivel mundial. El mexicano aparece junto a figuras consagradas del futbol internacional, compartiendo ranking con jugadores que militan en las principales ligas de Europa.

Este registro no solo refuerza su importancia en el Toluca bicampeón, sino que también lo posiciona como uno de los futbolistas mexicanos con mayor impacto creativo a nivel mundial en 2025.

Top 10 de jugadores con más asistencias en el mundo en 2025

Michael Olise – 30 asistencias

Lionel Messi – 29 asistencias

Lamine Yamal – 27 asistencias

Riyad Mahrez – 25 asistencias

Xherdan Shaqiri – 24 asistencias

Salem Al-Dawsari – 24 asistencias

Alexis Vega – 23 asistencias

Bradley Barcola – 23 asistencias

Rayan Cherki – 23 asistencias

Christos Tzolis – 22 asistencias

En síntesis