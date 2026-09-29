Alineaciones de Bulgaria y Estonia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Bulgaria vs. Estonia este martes 29 de septiembre desde las 12:45 hora de México por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Bulgaria y Estonia
Bulgaria viene de caer 1-2 ante Luxemburgo.
Estonia viene de empatar 1-1 con Islandia.
Las alineaciones de Bulgaria y Estonia
Bulgaria (4-3-3): Daniel Naumov, Dimitar Velkovski, Kristian Dimitrov, Ivan Turitsov, Stefan Velkov, Ilia Gruev, Andrian Kraev, Borislav Tsonev, Zdravko Dimitrov, Lukas Petkov, Martin Minchev. DT: Aleksandar Dimitrov.
Estonia (5-4-1): Karl Hein, Michael Schjonning-Larsen, Karol Mets, Maerten Kuusk, Rasmus Peetson, Maksim Paskotši, Mihkel Ainsalu, Markus Poom, Kevor Palumets, Mattias Käit, Karel Mustmaa. DT: Jürgen Henn.
Suplentes de Bulgaria: Georgi Rusev, Asen Chandarov, Emil Tsenov, Yoan Stoyanov, Petko Panayotov, Stanislav Ivanov, Dimitar Mitov, Marin Petkov, Kristiyan Balov, Kristiyan Stoyanov, Aleks Bozhev, Hristiyan Petrov.
Suplentes de Estonia: Erko Tougjas, Robi Saarma, Markus Soomets, Matvei Igonen, Joseph Saliste, Patrik Kristal, Joonas Tamm, Martin Miller, Mattias Maennilaan, Karl Andre Vallner, Frank Liivak.
La previa de Bulgaria y Estonia: todo lo que hay que saber
- Día: martes 29 de septiembre
- Hora: 12:45 (hora de México)
- Historial: 2 cruces — Bulgaria ganó 1, Estonia ganó 0 y empataron 1
- Último antecedente: 06/09/2003: Bulgaria 2-0 Estonia
- Próximo partido de Bulgaria: vs. Islandia, sábado 3 de octubre
- Próximo partido de Estonia: vs. Luxemburgo, sábado 3 de octubre