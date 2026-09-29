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Liga de Naciones

Alineaciones de Bulgaria y Estonia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Bulgaria y Estonia se enfrentan este martes 29 de septiembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Bulgaria vs. Estonia, Liga de Naciones
Bulgaria vs. Estonia, Liga de Naciones

Se viene Bulgaria vs. Estonia este martes 29 de septiembre desde las 12:45 hora de México por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Bulgaria y Estonia

Bulgaria viene de caer 1-2 ante Luxemburgo.

Estonia viene de empatar 1-1 con Islandia.

Las alineaciones de Bulgaria y Estonia

Bulgaria (4-3-3): Daniel Naumov, Dimitar Velkovski, Kristian Dimitrov, Ivan Turitsov, Stefan Velkov, Ilia Gruev, Andrian Kraev, Borislav Tsonev, Zdravko Dimitrov, Lukas Petkov, Martin Minchev. DT: Aleksandar Dimitrov.

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Estonia (5-4-1): Karl Hein, Michael Schjonning-Larsen, Karol Mets, Maerten Kuusk, Rasmus Peetson, Maksim Paskotši, Mihkel Ainsalu, Markus Poom, Kevor Palumets, Mattias Käit, Karel Mustmaa. DT: Jürgen Henn.

Suplentes de Bulgaria: Georgi Rusev, Asen Chandarov, Emil Tsenov, Yoan Stoyanov, Petko Panayotov, Stanislav Ivanov, Dimitar Mitov, Marin Petkov, Kristiyan Balov, Kristiyan Stoyanov, Aleks Bozhev, Hristiyan Petrov.

Suplentes de Estonia: Erko Tougjas, Robi Saarma, Markus Soomets, Matvei Igonen, Joseph Saliste, Patrik Kristal, Joonas Tamm, Martin Miller, Mattias Maennilaan, Karl Andre Vallner, Frank Liivak.

La previa de Bulgaria y Estonia: todo lo que hay que saber

  • Día: martes 29 de septiembre
  • Hora: 12:45 (hora de México)
  • Historial: 2 cruces — Bulgaria ganó 1, Estonia ganó 0 y empataron 1
  • Último antecedente: 06/09/2003: Bulgaria 2-0 Estonia
  • Próximo partido de Bulgaria: vs. Islandia, sábado 3 de octubre
  • Próximo partido de Estonia: vs. Luxemburgo, sábado 3 de octubre
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