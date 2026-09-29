Dónde ver EN VIVO México vs. Perú por el amistoso internacional: canales de TV y streaming online

México enfrenta a Perú este martes 29 de septiembre por un amistoso internacional. El partido será el segundo de Rafa Márquez al frente del Tri y podrá verse por televisión y plataformas de streaming.

México y Perú se enfrentan este martes 29 de septiembre por un encuentro amistoso internacional de la Fecha FIFA. El partido se disputará en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, y comenzará a partir de las 19:00hs (tiempo del Centro de México) / 20:00hs (tiempo de Perú).

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El encuentro sirve de cierre para la ventana internacional de septiembre. El conjunto azteca busca consolidar sensaciones positivas en su segundo compromiso de la gira, mientras que la Bicolor pretende cerrar su estadía en suelo norteamericano sumando un resultado favorable.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre México y Perú de este martes 29 de septiembre se podrá seguir en vivo a través de diversas opciones en televisión abierta, cable y plataformas digitales:

México: Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Premium, Amazon Prime Video y Claro Sports (YouTube)

Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Premium, Amazon Prime Video y Claro Sports (YouTube) Perú: América TV (Canal 4 y 704 HD), América tvGO y Bicolor+

América TV (Canal 4 y 704 HD), América tvGO y Bicolor+ Sudamérica: Disney+ Premium / ESPN / Amazon Prime Video

Disney+ Premium / ESPN / Amazon Prime Video Estados Unidos: Univision, TUDN, FOX Sports, ViX y Peacock

Univision, TUDN, FOX Sports, ViX y Peacock España: DAZN / Movistar+

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del Tri, la Selección Mexicana afronta su segundo compromiso bajo el mando del estratega Rafael Márquez. Tras iniciar este nuevo proceso con rotación de elementos y pruebas tácticas frente a Colombia, el combinado azteca apunta a ajustar la solidez defensiva y dar continuidad a jóvenes promesas en el esquema titular.

Por su parte, Perú llega a este cruce tras haberse medido contra Estados Unidos en Orlando. El equipo dirigido por Mano Menezes busca afianzar la renovación generacional en su plantilla, priorizando el orden en mitad de campo y el contragolpe para dañar la estructura defensiva de la escuadra mexicana.

En sintesis

México y Perú juegan este martes 29 de septiembre un amistoso de Fecha FIFA.

este martes 29 de septiembre un amistoso de Fecha FIFA. Rafael Márquez dirige al Tri en su segundo compromiso internacional en Nueva Jersey.

en su segundo compromiso internacional en Nueva Jersey. Canal 5 y Azteca 7 transmiten el encuentro en vivo para México a las 19:00.