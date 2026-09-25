Dónde ver EN VIVO Islandia vs. Estonia por la Liga de Naciones: TV y streaming online

Islandia y Estonia se enfrentan este sábado 26 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Islandia y Estonia se cruzan el sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones, con los locales como claros favoritos para quedarse con los tres puntos.

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El duelo no cambia demasiado el panorama de la fase, pero para ambas selecciones significa sumar minutos de competencia oficial y confirmar si el favoritismo se traduce en la cancha.

Horario del partido

México: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

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La actualidad de ambos equipos

Islandia llega con la etiqueta de favorita, algo habitual cuando enfrenta a Estonia en estas ventanas de fecha FIFA. El torneo sirve como termómetro para un equipo que suele mostrar más jerarquía individual que su rival, aunque eso no siempre se nota en el resultado final.

Estonia, por su parte, afronta el partido con la idea de hacer un planteo ordenado y aprovechar alguna situación puntual. En la Liga de Naciones no suele tener margen de error ante rivales de mayor nivel, así que la disciplina táctica será clave para no quedar demasiado expuesta.

El historial entre Islandia y Estonia

El historial entre ambos muestra cierta ventaja para Islandia, que ganó 3 de los 7 enfrentamientos frente a un solo triunfo de Estonia, con 3 empates en el medio. La diferencia de gol también favorece a los islandeses, que anotaron 10 tantos por los 4 de su rival en todo el historial.

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En los cruces más recientes la paridad se hizo más marcada: el 1-1 de 2023 y el 0-0 de 2019 confirman que los últimos capítulos fueron más parejos que los primeros, cuando Islandia solía imponerse con claridad.

Últimos 7 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 08/01/2023 Islandia vs. Estonia 1-1 Friendlies 15/01/2019 Islandia vs. Estonia 0-0 Non-FIFA Friendlies 31/03/2015 Estonia vs. Islandia 1-1 Friendlies 04/06/2014 Islandia vs. Estonia 1-0 Friendlies 19/11/2002 Estonia vs. Islandia 2-0 Friendlies 23/04/1996 Estonia vs. Islandia 0-3 Friendlies 16/08/1994 Islandia vs. Estonia 4-0 Friendlies

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3 2 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3 4 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 5 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 6 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3 7 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3 8 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1 9 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1 10 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0 11 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0 12 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0 13 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0 14 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0 15 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0 16 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0

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Tabla actualizada al 25 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 07:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

En síntesis