Brighton y Newcastle se enfrentan este domingo 29 de noviembre en el American Express Community Stadium por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Brighton recibe a Newcastle este domingo 29 de noviembre desde las 08:05 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el American Express Community Stadium. Brighton viene de caer 0-2 ante Hull y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Newcastle viene de empatar 2-2 con Arsenal y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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