Por estos días que transita todavía en la ciudad, Antonio Mohamed está enfocado al cien en seguir ganando con Toluca. El campeonato local y la Copa Intercontinental son dos objetivos que mantienen al entrenador con la energía completa en el equipo. El DT y su cuerpo técnico aspiran a irse con más trofeos de los que ya tienen.

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Sin embargo, más allá de que no conversará al respecto hasta su último día de trabajo en los ‘Diablos Rojos’, el ‘Turco’ ya tiene definidos sus planes para el 2027. El estratega será respetuoso con su contrato vigente en Toluca y con todas las personas con las que cada día continúan construyendo un club escarlata cada vez más grande.

En este contexto, Christian Martinoli, reconocido fanático de Toluca además de periodista de TV Azteca, narró los próximos pasos de Antonio Mohamed para su futuro. En primera instancia, el narrador admitió que el timonel regresará a Argentina y no se quedará en México el año que viene, en tanto irse a otro equipo está descartado.

Mohamed vive sus últimas semanas en Toluca [foto: Getty]

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El relator comentó en televisión que el Turco Mohamed incluso se tomaría una pausa como DT y no dirigiría el año próximo. Si bien hay varios equipos interesados en contar con sus servicios y el propio entrenador había expresado sus ganas, no lo haría en 2027. Toluca sería su último desafío profesional como estratega de momento.

En base a lo informado por Martinoli, el actual entrenador de los Diablos Rojos se lanzaría como candidato a presidente de Huracán. Este club es el equipo de sus amores en la Liga Argentina, un lugar donde ya ha estado como futbolista y como técnico. Ahora podría tener un tercer ciclo en esa institución, pero desde un lado más dirigencial.

Tal indicó la fuente mencionada, el Turco Mohamed comenzaría a trabajar en su nueva chamba en el mes de abril, de cara a las elecciones presidenciales de fin de año. Él siempre dijo que este era uno de sus sueños, pero pudo haberse adelantado por toda la energía que le quitó el empeño que le puso a su etapa en México como DT.