Este sábado 28 de noviembre de 2026 se define al primer semifinalista de la Fiesta Grande con el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El Atlas FC recibe en la cancha del Estadio Jalisco al Deportivo Toluca a partir de las 19:00 hs (tiempo del centro de México), en un encuentro donde el cuadro tapatío está obligado a buscar la remontada.
El conjunto rojinegro, dirigido por Hernán Crespo, llega con desventaja de 2-0 en el marcador global tras caer a mitad de semana en el Estadio Nemesio Díez, por lo que necesita ganar por dos anotaciones de diferencia para avanzar gracias a su mejor posición en la tabla general. Para este compromiso decisivo en casa, los Zorros mantienen en duda hasta último momento al lateral argentino Milton Valenzuela, quien abandonó el primer capítulo por molestias físicas, aunque el estratega confía en recuperar su solidez frente a su afición.
Por su parte, los Diablos Rojos arriban a Guadalajara bajo la conducción técnica de Antonio Mohamed con una renta cómoda obtenida en la ida y la tranquilidad de contar con plantel completo y sin bajas confirmadas por lesión o suspensión. La escuadra escarlata apostará por el orden defensivo y la contundencia al contragolpe para administrar la ventaja y asegurar su lugar entre los cuatro mejores del campeonato.
La alineación de Atlas
- Camilo Vargas
- Jorge Sánchez
- Manuel Capasso
- Adonis Frías
- Milton Valenzuela o Jorge Rodríguez
- Aldo Rocha
- Elías Montiel
- Édgar Zaldívar
- Luís Esteves
- Kevin Zenón
- Florián Monzón
La alineación de Toluca
- Luis García
- Santiago Simón
- Bruno Méndez
- Luan García
- Jesús Gallardo
- Franco Romero
- Nicolás Castro
- Jesús Angulo
- Helinho
- Alexis Vega
- Paulinho
Atlas cerró una venta mientras espera por disputar la revancha de la Liguilla ante Toluca
En sintesis
- Atlas FC y Deportivo Toluca se enfrentan este sábado 28 de noviembre por Liga MX.
- Toluca de Antonio Mohamed lidera 2-0 el marcador global ante el equipo de Hernán Crespo.
- Camilo Vargas, Alexis Vega y Paulinho figuran en las alineaciones titulares en el Estadio Jalisco.