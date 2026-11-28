Todo lo que necesitas saber sobre el choque de vuelta entre Rojinegros y Diablos Rojos por un boleto a las Semifinales: presente de ambos clubes, ventaja en el global, dudas por lesión, horario para México y cómo formarían en el Estadio Jalisco.

Este sábado 28 de noviembre de 2026 se define al primer semifinalista de la Fiesta Grande con el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El Atlas FC recibe en la cancha del Estadio Jalisco al Deportivo Toluca a partir de las 19:00 hs (tiempo del centro de México), en un encuentro donde el cuadro tapatío está obligado a buscar la remontada.

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El conjunto rojinegro, dirigido por Hernán Crespo, llega con desventaja de 2-0 en el marcador global tras caer a mitad de semana en el Estadio Nemesio Díez, por lo que necesita ganar por dos anotaciones de diferencia para avanzar gracias a su mejor posición en la tabla general. Para este compromiso decisivo en casa, los Zorros mantienen en duda hasta último momento al lateral argentino Milton Valenzuela, quien abandonó el primer capítulo por molestias físicas, aunque el estratega confía en recuperar su solidez frente a su afición.

Por su parte, los Diablos Rojos arriban a Guadalajara bajo la conducción técnica de Antonio Mohamed con una renta cómoda obtenida en la ida y la tranquilidad de contar con plantel completo y sin bajas confirmadas por lesión o suspensión. La escuadra escarlata apostará por el orden defensivo y la contundencia al contragolpe para administrar la ventaja y asegurar su lugar entre los cuatro mejores del campeonato.

La alineación de Atlas

Camilo Vargas

Jorge Sánchez

Manuel Capasso

Adonis Frías

Milton Valenzuela o Jorge Rodríguez

Aldo Rocha

Elías Montiel

Édgar Zaldívar

Luís Esteves

Kevin Zenón

Florián Monzón

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La alineación de Toluca

Luis García

Santiago Simón

Bruno Méndez

Luan García

Jesús Gallardo

Franco Romero

Nicolás Castro

Jesús Angulo

Helinho

Alexis Vega

Paulinho

En sintesis