Las Águilas y Monterrey igualaron sin goles en la ida de los cuartos de final del Apertura 2026 y definirán al semifinalista este sábado en el Estadio Azteca. Le preguntamos a Gemini quién ganará la revancha y su pronóstico ya está sobre la mesa.

Este miércoles, América y Rayados de Monterrey empataron 0-0 en el Gigante de Acero por la ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El resultado terminó siendo favorable para los locales, que tuvieron que disputar prácticamente todo el encuentro con un futbolista menos tras la expulsión de Rica Chávez antes de los 10 minutos y consiguieron mantener su arco en cero.

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Las Águilas tuvieron una oportunidad importante para llevarse una ventaja a casa, pero no lograron aprovechar la superioridad numérica y ahora deberán resolver la serie frente a su gente. La revancha se disputará este sábado a las 21:10 horas de la CDMX en el Estadio Azteca, donde se conocerá al próximo semifinalista del campeonato.

Con este panorama, le preguntamos a Gemini, la Inteligencia Artificial de Google, cómo terminará el segundo partido y cuál de los dos equipos conseguirá avanzar de ronda. La herramienta analizó el escenario de la serie y se inclinó por una victoria del conjunto azulcrema, aunque pronosticó un encuentro con un cierre complicado para los dirigidos por Guillermo Almada.

La Inteligencia Artificial pronosticó el resultado de América vs. Rayados

Gemini considera que América tiene mayores posibilidades de quedarse con la clasificación y proyectó una victoria por 2-1 en el Estadio Azteca. De acuerdo con su predicción, las Águilas aprovecharán los espacios que deje Monterrey cuando tenga que salir a buscar el resultado.

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La Inteligencia Artificial compartió su pronóstico con una conclusión contundente: “Mi predicción: América 2-1 Rayados (Global: 2-1)”.

Además, Gemini explicó cómo imagina el desarrollo del encuentro y por qué considera que el equipo de Guillermo Almada terminará imponiéndose en la serie:

“Primer tiempo cerrado: América no tiene necesidad de apurarse porque el 0-0 lo clasifica por tabla, y Rayados va a cuidar el cero para no quedar obligado a hacer dos goles”.

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Sobre lo que podría suceder en la segunda mitad, agregó: “Segundo tiempo roto: Cuando Monterrey tenga que adelantar líneas en el último tramo porque el empate lo deja afuera, el América aprovecha los espacios de contra y lo define en el Azteca, aunque Rayados alcanza a descontar y le pone suspenso al final”.

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