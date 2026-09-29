Alineaciones de San Marino y Albania por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene San Marino vs. Albania este martes 29 de septiembre desde las 12:45 hora de México por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan San Marino y Albania
San Marino viene de caer 0-7 ante Finlandia.
Albania viene de ganarle 2-0 a Bielorrusia.
Las alineaciones de San Marino y Albania
San Marino (4-1-2-1-2): Edoardo Colombo, Alessandro Tosi, Michele Cevoli, Marco Pasolini, Filippo Fabbri, Samuele Zannoni, Marcello Mularoni, Cristian Meloni, Lorenzo Capicchioni, Nicola Nanni, Nicolas Giacopetti. DT: Roberto Cevoli.
Albania (4-3-3): Etrit Berisha, Stavros Pilios, Berat Djimsiti, Ardian Ismajli, Elseid Hysaj, Ylber Ramadani, Kristjan Asllani, Taulant Seferi, Arbër Hoxha, Rey Manaj, Ernest Muçi.
Suplentes de San Marino: Giacomo Benvenuti, Simone Giocondi, Dante Carlos Rossi, Gabriel Capicchioni, Matteo Zavoli, Samuel Pancotti, Pietro Marinucci, Lorenzo Lazzari, Mirco De Angelis, Pietro Amici.
Suplentes de Albania: Samuele Sina, Mario Mitaj, Klevi Qefalija, Anis Mehmeti, Myrto Uzuni, Alen Sherri, Naser Aliji, Cristian Shpendi, Marash Kumbulla, Juljan Shehu, Mirlind Daku, Mario Dajsinani, Luis Hasa.
La previa de San Marino y Albania: todo lo que hay que saber
- Día: martes 29 de septiembre
- Hora: 12:45 (hora de México)
- Historial: 4 cruces — San Marino ganó 0, Albania ganó 4 y empataron 0
- Último antecedente: 08/09/2021: Albania 5-0 San Marino
- Próximo partido de San Marino: vs. Bielorrusia, sábado 3 de octubre
- Próximo partido de Albania: vs. Finlandia, sábado 3 de octubre