Man City y Fulham se enfrentan este sábado 21 de noviembre, en el Etihad Stadium, por la jornada 11 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Man City recibe a Fulham este sábado 21 de noviembre desde las 06:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Etihad Stadium. Tres derrotas seguidas dejaron a Man City con la necesidad urgente de cortar la racha, y justo le toca un rival que no gana hace tres fechas pero tampoco pierde.

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El local se juega no quedar más lejos de la punta en una Premier League que viene apretada arriba, mientras el Fulham busca sumar de a poco para alejarse de la mitad baja de la tabla.

La actualidad de ambos equipos

Man City llega golpeado. Viene de caer 1-3 ante Nottingham Forest y antes de eso perdió con Brighton y con Aston Villa, tres tropiezos consecutivos que lo bajaron a la tercera posición con 21 puntos en diez fechas. Para un equipo acostumbrado a pelear arriba, esta seguidilla pesa y el Etihad necesita volver a ser una fortaleza.

El Fulham, en cambio, no gana desde hace dos partidos pero tampoco conoce la derrota en ese lapso: empató con Newcastle y con Aston Villa después de ganarle a Coventry. Está 15° con 10 unidades, lejos de los puestos de arriba pero también con margen antes de preocuparse por el descenso. Un resultado positivo en Manchester sería un golpe anímico importante para el resto del semestre.

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El historial entre Man City y Fulham

El historial entre ambos es ampliamente favorable a Man City, que ganó 39 de los 60 enfrentamientos frente a apenas 10 del Fulham, con 11 empates. La diferencia de gol también es contundente: 144 contra 73.

En los duelos más recientes la historia se repite. El City ganó los últimos cuatro cruces directos, incluido un 5-1 y un 4-5 como visitante en Craven Cottage, mostrando que incluso en sus bajones esta rivalidad no se le suele complicar.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 11/02/2026 Man City vs. Fulham 3-0 Premier League 02/12/2025 Fulham vs. Man City 4-5 Premier League 25/05/2025 Fulham vs. Man City 0-2 Premier League 05/10/2024 Man City vs. Fulham 3-2 Premier League 11/05/2024 Fulham vs. Man City 0-4 Premier League 02/09/2023 Man City vs. Fulham 5-1 Premier League 30/04/2023 Fulham vs. Man City 1-2 Premier League 05/11/2022 Man City vs. Fulham 2-1 Premier League 05/02/2022 Man City vs. Fulham 4-1 FA Cup 13/03/2021 Fulham vs. Man City 0-3 Premier League

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Horario del partido

México: 06:30 hs

Por dónde ver el partido

México: FOX One, FOX+

FOX One, FOX+ Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC

Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: FOX+

FOX+ España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Tottenham vs. Ipswich Town — sábado 21 de noviembre, 09:00 hs

Coventry vs. Crystal Palace — sábado 21 de noviembre, 09:00 hs

Chelsea vs. Leeds — sábado 21 de noviembre, 09:00 hs

Bournemouth vs. Nottingham Forest — sábado 21 de noviembre, 09:00 hs

Aston Villa vs. Sunderland — sábado 21 de noviembre, 09:00 hs

Newcastle vs. Arsenal — sábado 21 de noviembre, 11:30 hs

Hull vs. Brighton — domingo 22 de noviembre, 08:00 hs

Liverpool vs. Manchester United — domingo 22 de noviembre, 10:30 hs

Brentford vs. Everton — lunes 23 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis