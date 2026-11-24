Man City recibe a Napoli este martes 24 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Etihad Stadium. Man City viene de ganarle 3-2 a RB Leipzig y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Napoli viene de caer 1-4 ante Porto y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Man City y Napoli
Man City (4-2-3-1): Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guéhi, Joško Gvardiol, Elliot Anderson, Rayan Cherki, Enzo Fernández, Iliman Ndiaye, Erling Haaland, Jérémy Doku. DT: Enzo Maresca.
Napoli (4-3-3): Vanja Milinković-Savić, Leonardo Spinazzola, Sam Beukema, Amir Rrahmani, Mathías Olivera, Frank Anguissa, Kevin De Bruyne, Scott Mctominay, Matteo Politano, Rasmus Hojlund, Noa Lang. DT: Massimiliano Allegri.
La previa de Man City y Napoli: todo lo que hay que saber
- Día: martes 24 de noviembre
- Hora: 14:00 (hora de México)
- Estadio: Etihad Stadium
- Historial: 5 cruces — Man City ganó 3, Napoli ganó 1 y empataron 1
- Último antecedente: 18/09/2025: Man City 2-0 Napoli
- Próximo partido de Man City: vs. Barcelona, martes 8 de diciembre
- Próximo partido de Napoli: vs. Brujas, martes 8 de diciembre