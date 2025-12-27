El líder de la Saudi Pro Ligue sigue de racha. Al-Nassr se enfrentó este sábado 27 de diciembre con Al-Okhdood y le ganó por 3-0 para continuar con su 100% de efectividad en el torneo. Cristiano Ronaldo volvió a sonreír al convertir un doblete en el partido.

Al-Nassr llegaba a este encuentro con 9 victorias en 9 encuentros disputados en la Saudi Pro League. Después de un mes de receso en el torneo, el equipo de Cristiano Ronaldo volvió a jugar y otra vez sumó 3 puntos para mantenerse como líder en solitario.

Al-Nassr hizo 33 tantos hasta el momento y es el equipo más goleador de la Saudi Pro League, pero también es el que menos anotaciones encajó debido a que solo le convirtieron 5 goles. Al-Hilal es el escolta del conjunto de Cristiano Ronaldo con 26 puntos.

La competencia en la Saudi Pro League todavía no terminó y aún queda una jornada por disputar antes de que finalice 2025. Al-Nassr se enfrenta el próximo martes 30 de diciembre contra Al-Ettifaq y buscará cerrar el año con el 100% de la efectividad, mientras que Al-Hilal y Al-Taawon intentarán no quedar lejos del equipo de Cristiano Ronaldo.

La tabla de posiciones de la Saudi Pro League

Pos. Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC DG 1º Al-Nassr 30 10 10 0 0 33 5 +28 2º Al-Hilal SFC 26 10 8 2 0 27 11 +16 3º Al-Taawoun 25 10 8 1 1 26 13 +13 4º Al-Ahli SFC 19 10 5 4 1 13 8 +5 5º Al-Qadsiah FC 18 10 5 3 2 17 10 +7 6º Neom SC 17 10 5 2 3 15 15 +0 7º Al-Ettifaq 15 10 4 3 3 15 18 -3 8º Al-Khaleej 14 10 4 2 4 24 18 +6 9º Al-Ittihad 14 9 4 2 3 17 15 +2 10º Al-Fayha 12 10 3 3 4 11 13 -2 11º Al-Hazem SC 10 10 2 4 4 8 14 -6 12º Al-Kholood 9 10 3 0 7 13 19 -6 13º Al-Shabab 8 9 1 5 3 7 11 -4 14º Al-Fateh SC 8 10 2 2 6 12 22 -10 15º Al-Riyadh FC 8 10 2 2 6 10 21 -11 16º Damac FC 6 10 0 6 4 9 18 -9 17º Al-Okhdood 5 10 1 2 7 9 21 -12 18º Al-Najma FC 1 10 0 1 9 8 22 -14

