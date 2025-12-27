El líder de la Saudi Pro Ligue sigue de racha. Al-Nassr se enfrentó este sábado 27 de diciembre con Al-Okhdood y le ganó por 3-0 para continuar con su 100% de efectividad en el torneo. Cristiano Ronaldo volvió a sonreír al convertir un doblete en el partido.
Al-Nassr llegaba a este encuentro con 9 victorias en 9 encuentros disputados en la Saudi Pro League. Después de un mes de receso en el torneo, el equipo de Cristiano Ronaldo volvió a jugar y otra vez sumó 3 puntos para mantenerse como líder en solitario.
Al-Nassr hizo 33 tantos hasta el momento y es el equipo más goleador de la Saudi Pro League, pero también es el que menos anotaciones encajó debido a que solo le convirtieron 5 goles. Al-Hilal es el escolta del conjunto de Cristiano Ronaldo con 26 puntos.
La competencia en la Saudi Pro League todavía no terminó y aún queda una jornada por disputar antes de que finalice 2025. Al-Nassr se enfrenta el próximo martes 30 de diciembre contra Al-Ettifaq y buscará cerrar el año con el 100% de la efectividad, mientras que Al-Hilal y Al-Taawon intentarán no quedar lejos del equipo de Cristiano Ronaldo.
La tabla de posiciones de la Saudi Pro League
|Pos.
|Equipo
|PTS
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|1º
|Al-Nassr
|30
|10
|10
|0
|0
|33
|5
|+28
|2º
|Al-Hilal SFC
|26
|10
|8
|2
|0
|27
|11
|+16
|3º
|Al-Taawoun
|25
|10
|8
|1
|1
|26
|13
|+13
|4º
|Al-Ahli SFC
|19
|10
|5
|4
|1
|13
|8
|+5
|5º
|Al-Qadsiah FC
|18
|10
|5
|3
|2
|17
|10
|+7
|6º
|Neom SC
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|15
|+0
|7º
|Al-Ettifaq
|15
|10
|4
|3
|3
|15
|18
|-3
|8º
|Al-Khaleej
|14
|10
|4
|2
|4
|24
|18
|+6
|9º
|Al-Ittihad
|14
|9
|4
|2
|3
|17
|15
|+2
|10º
|Al-Fayha
|12
|10
|3
|3
|4
|11
|13
|-2
|11º
|Al-Hazem SC
|10
|10
|2
|4
|4
|8
|14
|-6
|12º
|Al-Kholood
|9
|10
|3
|0
|7
|13
|19
|-6
|13º
|Al-Shabab
|8
|9
|1
|5
|3
|7
|11
|-4
|14º
|Al-Fateh SC
|8
|10
|2
|2
|6
|12
|22
|-10
|15º
|Al-Riyadh FC
|8
|10
|2
|2
|6
|10
|21
|-11
|16º
|Damac FC
|6
|10
|0
|6
|4
|9
|18
|-9
|17º
|Al-Okhdood
|5
|10
|1
|2
|7
|9
|21
|-12
|18º
|Al-Najma FC
|1
|10
|0
|1
|9
|8
|22
|-14
En síntesis
En síntesis
- Cristiano Ronaldo convirtió un doblete en la victoria de Al-Nassr ante Al-Okhdood.
- Al-Nassr lidera la tabla de posiciones con 30 puntos. Al-Hilal es el escolta con 26 unidades.
- El próximo partido de Al-Nassr será el 30 de diciembre contra Al-Ettifaq para cerrar 2025.