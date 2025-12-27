Es tendencia:
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Arabia Saudita tras el triunfo del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo

Al-Nassr le ganó a Al-Okhdood y sigue como líder en solitario de la Saudi Pro League. La tabla de posiciones completa tras una nueva jornada.

Por Patricio Hechem

Cristiano Ronaldo convirtió un doblete con Al-Nassr
© Getty ImagesCristiano Ronaldo convirtió un doblete con Al-Nassr

El líder de la Saudi Pro Ligue sigue de racha. Al-Nassr se enfrentó este sábado 27 de diciembre con Al-Okhdood y le ganó por 3-0 para continuar con su 100% de efectividad en el torneo. Cristiano Ronaldo volvió a sonreír al convertir un doblete en el partido.

Al-Nassr llegaba a este encuentro con 9 victorias en 9 encuentros disputados en la Saudi Pro League. Después de un mes de receso en el torneo, el equipo de Cristiano Ronaldo volvió a jugar y otra vez sumó 3 puntos para mantenerse como líder en solitario.

Al-Nassr hizo 33 tantos hasta el momento y es el equipo más goleador de la Saudi Pro League, pero también es el que menos anotaciones encajó debido a que solo le convirtieron 5 goles. Al-Hilal es el escolta del conjunto de Cristiano Ronaldo con 26 puntos.

La competencia en la Saudi Pro League todavía no terminó y aún queda una jornada por disputar antes de que finalice 2025. Al-Nassr se enfrenta el próximo martes 30 de diciembre contra Al-Ettifaq y buscará cerrar el año con el 100% de la efectividad, mientras que Al-Hilal y Al-Taawon intentarán no quedar lejos del equipo de Cristiano Ronaldo.

La tabla de posiciones de la Saudi Pro League

Pos. Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC DG
Al-Nassr 30 10 10 0 0 33 5 +28
Al-Hilal SFC 26 10 8 2 0 27 11 +16
Al-Taawoun 25 10 8 1 1 26 13 +13
Al-Ahli SFC 19 10 5 4 1 13 8 +5
Al-Qadsiah FC 18 10 5 3 2 17 10 +7
Neom SC 17 10 5 2 3 15 15 +0
Al-Ettifaq 15 10 4 3 3 15 18 -3
Al-Khaleej 14 10 4 2 4 24 18 +6
Al-Ittihad 14 9 4 2 3 17 15 +2
10º Al-Fayha 12 10 3 3 4 11 13 -2
11º Al-Hazem SC 10 10 2 4 4 8 14 -6
12º Al-Kholood 9 10 3 0 7 13 19 -6
13º Al-Shabab 8 9 1 5 3 7 11 -4
14º Al-Fateh SC 8 10 2 2 6 12 22 -10
15º Al-Riyadh FC 8 10 2 2 6 10 21 -11
16º Damac FC 6 10 0 6 4 9 18 -9
17º Al-Okhdood 5 10 1 2 7 9 21 -12
18º Al-Najma FC 1 10 0 1 9 8 22 -14

En síntesis

Cristiano Ronaldo convirtió un doblete con Al-Nassr y así quedó la carrera por los 1000 goles con Lionel Messi

ver también

  • Cristiano Ronaldo convirtió un doblete en la victoria de Al-Nassr ante Al-Okhdood.
  • Al-Nassr lidera la tabla de posiciones con 30 puntos. Al-Hilal es el escolta con 26 unidades.
  • El próximo partido de Al-Nassr será el 30 de diciembre contra Al-Ettifaq para cerrar 2025.
Patricio Hechem
