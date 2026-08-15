Bayern Munich vs. RB Leipzig: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones del amistoso

Los dos equipos de la Bundesliga se enfrentan para ponerle punto final a la pretemporada antes de sus primeros compromisos oficiales.

Bayern Munich y RB Leipzig se enfrentan este sábado 15 de agosto en un partido de carácter amistoso correspondiente a la Telekom Cup. El encuentro se llevará a cabo en el emblemático Allianz Arena de Múnich y el silbatazo inicial está programado para las 07:30hs (Ciudad de México).

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Este será el último cotejo de pretemporada para ambos equipos. De hecho, el conjunto Bávaro luchará por el título de la Supercopa de Alemania en su primera presentación oficial el próximo sábado 22 de agosto ante Borussia Dortmund.

Horario del partido

México, Costa Rica, Guatemala : 7:30 hs

: 7:30 hs Perú, Colombia, Ecuador : 8:30 hs

: 8:30 hs Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay : 9:30 hs

: 9:30 hs Argentina, Uruguay : 10:30 hs

: 10:30 hs España: 15:30 hs

Dónde ver EN VIVO el partido Bayern Munich vs. RB Leipzig

El partido entre Bayern Munich y RB Leipzig de este sábado 15 de agosto por la Telekom Cup se puede ver en México a través de la señal de ESPN en la TV o por Disney+ Premium como plataforma de streaming.

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México: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Centroamérica: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos: ESPN+ y FC Bayern TV

ESPN+ y FC Bayern TV España: DAZN

Alineaciones probables

Bayern Munich: Neuer; Boey, Tah, Kim, Brown; Pavlovic, Laimer, Luis Díaz, Ibrahimovic, Binder; Assomo.

RB Leipzig: Vandevoordt; Bakayoko, Esteve, Henrichs, Klostermann; Konate, Lukeba, Maksimovic, Ouedraogo, Romulo Cardoso; Vermeeren.