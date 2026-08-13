Impacto en el tenis: ¿Carlos Alcaraz se podría retirar para siempre por su lesión?

El tenis atraviesa un momento de pura incertidumbre tras los constantes problemas físicos de Carlos Alcaraz en su muñeca derecha. Con apenas 23 años, el talentoso murciano padece una dura lesión originada por una dolencia en el tendón e inflamación con afectación cartilaginosa. Su último partido oficial ocurrió el pasado mes de abril de 2026 en el Conde de Godó frente a Otto Virtanen, cita donde terminó retirándose ante la imposibilidad de competir al cien por ciento.

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Los fantasmas que aterrorizan a Carlos Alcaraz

El fantasma de un retiro prematuro apareció en el ambiente al comparar la situación del español con el antecedente de Dominic Thiem. El tenista austriaco sufrió un desprendimiento de la vaina posterior del cúbito en su muñeca derecha en junio de 2021, una severa complicación que marcó el declive definitivo de su carrera y lo llevó a anunciar su retiro del tenis profesional a finales de 2024. Al compartir la misma zona afectada y un diagnóstico de enorme cuidado, se teme que la carrera de Carlitos pueda verse seriamente comprometida si no logra sanar del todo.

A la delicada recuperación física se le suma un posible desgaste en el plano emocional por la falta de respuestas claras sobre la evolución del tratamiento. Sobre este panorama, el presidente de la Comisión Médica de la Federación Italiana de Tenis, Gianni Daniele, fue tajante con sus palabras: “Desde España, no se ha sabido con claridad qué tipo de lesión ha tenido Carlos en su muñeca derecha. Ahora está entrando en juego una hipótesis de debilidad mental. Al tener dificultades para recuperar la intensidad del trabajo de antes, en su cabeza se habría creado una forma de depresión, un círculo vicioso que no le da la seguridad de antes. Las dudas empezarían a ganar terreno en su mente, y es una lástima, incluso para el número uno, no encontrar un rival de una clase tan inmensa”.

Carlos Alcaraz fue visto con una protección en su muñeca derecha. (GETTY IMAGES)

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Dentro de los planes inmediatos del murciano aparece la idea de reaparecer en el ATP de Winston-Salem como una prueba de fuego antes de afrontar el US Open. El objetivo principal de sumar minutos en ese certamen pasa por medir la respuesta real de la articulación ante la exigencia máxima de los partidos oficiales, evitando así una reaparición precipitada directo en un cuadro de cinco sets como el torneo neoyorquino.

Las dudas continúan flotando en el ambiente del tenis a la espera de noticias médicas más concluyentes. La recuperación en este tipo de afecciones del cartílago y el tendón se evalúa día a día, por lo que la directiva de su equipo prefiere mantener la cautela respecto a sus próximos pasos. La comunidad tenística mundial cruza los dedos para que la joya de El Palmar supere este golpe y evite un desenlace trágico similar al del talentoso jugador austriaco.

En síntesis

Carlos Alcaraz sufre una lesión de muñeca sufrida en abril en Barcelona.

sufre una lesión de muñeca sufrida en abril en Barcelona. El tenista español evalúa reaparecer en el ATP de Winston-Salem previo al US Open.

previo al US Open. La lesión de Carlos Alcaraz genera incertidumbre tras el antecedente del retiro de Dominic Thiem.