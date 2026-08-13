La Liga MX tiene definidos todos sus representantes para cuartos y aquí te adelantamos cómo se jugarán.

¡Todo listo! Este jueves se puso punto final a la ‘fase de liga’ con los compromisos restantes y así ha quedado todo listo para los cuartos de final de la Leagues Cup 2026. La primera ronda del torneo entre mexicanos y estadounidenses ya es historia, y lo que sigue serán los cruces eliminatorios de Playoffs en busca del campeón.

Publicidad

Los clasificados de Liga MX a cuartos de final de la Leagues Cup 2026:

Estos son los cuatro clubes mexicanos con boleto a la siguiente fase de la competencia internacional:

Club León – 1° puesto con 9 puntos.

– 1° puesto con 9 puntos. Club América – 2° puesto con 7 puntos.

– 2° puesto con 7 puntos. Toluca – 3° puesto con 6 puntos.

– 3° puesto con 6 puntos. Rayados – 4° puesto con 6 puntos.

Los clasificados de MLS a cuartos de final de la Leagues Cup 2026:

Estos son los cuatro clubes estadounidades con pasaje a la próxima ronda del campeonato continental:

Publicidad

Chicago Fire – 1° puesto con 9 puntos.

– 1° puesto con 9 puntos. Austin FC – 2° puesto con 8 puntos.

– 2° puesto con 8 puntos. Columbus Crew – 3° puesto con 8 puntos.

– 3° puesto con 8 puntos. Real Salt Lake – 4° puesto con 7 puntos.

Rayados se coló por la ventana a cuartos [Foto: Getty]

Los cruces de cuartos de final de la Leagues Cup 2026:

Estos son los cuatro enfrentamientos de la instancia eliminatoria que se viene en el certamen entre mexicanos y estadounidenses:

Publicidad

León vs. Real Salt Lake (León visitante).

vs. (León visitante). América vs. Columbus Crew (América local administrativo).

vs. (América local administrativo). Toluca vs. Austin FC (Toluca local administrativo).

vs. (Toluca local administrativo). Monterrey vs. Chicago Fire (Monterrey visitante).

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Leagues Cup 2026?

Mientras que la fase de liga del torneo terminó este jueves, la próxima fase tendrá lugar entre el 25 y 27 de agosto, con los cuatro cruces repartidos entre los tres días. En las próximas horas, la organización de la competencia dará a conocer públicamente los días y horarios de cada uno de los partidos de estos cuartos de final.

El cuadro de cuartos de final de la Leagues Cup 2026:

Foto: Leagues Cup.