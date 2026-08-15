Descubre todo lo que tienes que saber para no perderte este gran partido de pretemporada.

Stamford Bridge reabrirá sus puertas este fin de semana, para albergar un encuentro de preparación entre Chelsea y Real Sociedad, dos muy buenos equipos de Europa. A muy poco del comienzo de la temporada 2026/27 de las principales ligas del Viejo Continente, se enfrentarán en el marco de un amistoso internacional que promete.

Publicidad

Los ‘Blues’ de Xabi Alonso llegan a este compromiso luego de igualar 3-3 con Johor Darul Tazim, con los goles de Liam Delap (en dos oportunidades) y Antonio Glauder en contra. Por su parte, los ‘Txuri-urdines’ arriban a este encuentro amistoso tras caer por 2-1 ante Colonia, con la anotación de Dominique Heintz en contra.

Cuándo juegan Chelsea vs. Real Sociedad por un amistoso internacional:

El partido de pretemporada se llevará a cabo este sábado 14 de agosto, con sede en la casa de los ‘Blues’, el mítico estadio Stamford Bridge, ubicado en Londres, Inglaterra). El encuentro está programado para dar comienzo a partir de las 07.00 horas del Centro de México, por lo que los fanáticos deberán madrugar para sintonizar el juego.

Stamford Bridge espera por Chelsea y la Real [foto: Getty]

Publicidad

Dónde ver EN VIVO Chelsea vs. Real Sociedad por un amistoso internacional:

El compromiso tendrá la transmisión en directo para todo el mundo, en forma exclusiva, de la pantalla de CFC+, la plataforma oficial de streaming del Chelsea. La misma cuenta con una suscripción anual con un costo de 19.99 dólares al año. Será la única manera de seguir el encuentro en México y en todo el planeta.

La probable alineación de Chelsea ante Real Sociedad:

Robert Sánchez .

. Reece James .

. Maxence Lacroix .

. Levi Colwill .

. Marco Palestra .

. Enzo Fernández .

. Moisés Caicedo .

. Pep Chavarria .

. Cole Palmer .

. Morgan Rogers .

. Joao Pedro.

La probable alineación de Real Sociedad ante Chelsea:

Álex Remiro .

. Jon Aramburu .

. Igor Zubeldia .

. Sergio Gómez .

. Jon Martín .

. Yangel Herrera .

. Carlos Soler .

. Beñat Turrientes .

. Arkaitz Mariezkurrena .

. Ander Barrenetxea .

. Orri Óskarsson.