El cuadro azulcrema sacó pasaje a los Playoffs del certamen, con un particular contendiente por delante.

El Club América cumplió con el primer objetivo internacional del semestre, y este jueves consiguió su merecido boleto a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026. El conjunto azulcrema completó su recorrido por la fase de liga, se metió entre los mejores equipos mexicanos, y aseguró su lugar en la siguiente ronda de la competencia.

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En esta primera vuelta de la Leagues Cup 2026, las ‘Águilas’ cosecharon 7 puntos de 9 posibles, producto de dos triunfos en tiempo regular y una derrota desde tanda de penales. Vencieron por 3-1 a San Diego FC, derrotaron por 3-1 a Portland Timbers, y cayeron por penales ante Austin FC luego de empatar 1-1 en los noventa minutos.

¿Contra quién juega América en cuartos de final de la Leagues Cup 2026?

El rival del equipo de Guillermo Almada aún no está confirmado, pero se sabrá en pocos minutos: saldrá de Columbus Crew, Real Salt Lake, Austin FC o Chicago Fire. Según el resultado de Cruz Azul, quedará segundo o tercero en la zona y en base a ello se sabrá su suerte. Si América queda 2°, enfrentará al 3° de la zona MLS y si queda 3° enfrentará al 2° de la otra zona.

América clasificó a cuartos de final y va por más [Foto: CA]

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¿Cuándo juega América por cuartos de final de la Leagues Cup 2026?

El cuadro azulcrema protagonizará la próxima fase de la competencia internacional el 25, 26 o 27 de agosto, dentro de apenas dos semanas. La organización de la Leagues Cup definirá mañana los días y horarios para el partido del América y de los demás cruces de cuartos de final.

¿Dónde juega América por cuartos de final de la Leagues Cup 2026?

Las ‘Águilas’ disputarán la siguiente ronda del certamen continental en un estadio neutral a confirmar pero siendo “locales administrativos”. Esto es, a diferencia de otros equipos mexicanos, no tendrá que visitar a su rival en su casa, sino que jugarán en Estados Unidos pero en otra cancha. Así, su contrincante no tendrá ventajas ante el América.

Las posiciones de la Leagues Cup 2026 que definirán el rival del América: