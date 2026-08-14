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Mexicanos en el extranjero

¿Por qué no juega Raúl Jiménez en Wolverhampton vs. Blackburn por el Championship 2026-27?

Raúl Jiménez no forma parte de la alineación titular de Wolverhampton en su debut en el Championship de Inglaterra.

Raúl Jiménez no es titular con Wolverhampton ante Blackburn
© Getty ImagesRaúl Jiménez no es titular con Wolverhampton ante Blackburn

El Wolverhampton de Raúl Jiménez comienza este viernes su andadura por el Championship con la intención de ascender a la Premier League. Los lobos debutan en la segunda división de Inglaterra frente al Blackburn Rovers en un partido que inicia a las 13:00hs (CDMX).

Aunque muchos aficionados esperaban verlo como titular desde la primera jornada, Raúl Jiménez no forma parte de la alineación inicial del Wolverhampton frente a Blackburn y el mexicano tendrá que ganarse su lugar con el correr de los encuentros.

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Wolverhampton viene de ganarle por 3-0 al Port Vale por la primera ronda de la EFL Cup. En dicho encuentro el delantero de la Selección Mexicana también fue suplente e ingresó en el minuto 69, unos días después de su reincorporación tras el Mundial 2026.

Se espera que más temprano que tarde Raúl Jiménez se convierta en el 9 titular de los Wolves, pero será cuestión de tiempo. El equipo inglés quiere volver a la Premier League tras su descenso en la pasada temporada y confían que el ‘Lobo de Tepeji’ los ayude a lograr este objetivo.

La alineación de Wolverhampton ante Blackburn

  • Daniel Bentley
  • Kieran Trippier
  • Yerson Mosquera
  • Toti Gomes
  • Wolfe
  • André
  • Marshall Munetsi
  • Rodrigo Gomes
  • Fer López
  • Mateus Mané
  • Armstrong
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Patricio Hechem
Patricio Hechem
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