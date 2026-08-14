¿Por qué no juega Raúl Jiménez en Wolverhampton vs. Blackburn por el Championship 2026-27?

Raúl Jiménez no forma parte de la alineación titular de Wolverhampton en su debut en el Championship de Inglaterra.

El Wolverhampton de Raúl Jiménez comienza este viernes su andadura por el Championship con la intención de ascender a la Premier League. Los lobos debutan en la segunda división de Inglaterra frente al Blackburn Rovers en un partido que inicia a las 13:00hs (CDMX).

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Aunque muchos aficionados esperaban verlo como titular desde la primera jornada, Raúl Jiménez no forma parte de la alineación inicial del Wolverhampton frente a Blackburn y el mexicano tendrá que ganarse su lugar con el correr de los encuentros.

Wolverhampton viene de ganarle por 3-0 al Port Vale por la primera ronda de la EFL Cup. En dicho encuentro el delantero de la Selección Mexicana también fue suplente e ingresó en el minuto 69, unos días después de su reincorporación tras el Mundial 2026.

Se espera que más temprano que tarde Raúl Jiménez se convierta en el 9 titular de los Wolves, pero será cuestión de tiempo. El equipo inglés quiere volver a la Premier League tras su descenso en la pasada temporada y confían que el ‘Lobo de Tepeji’ los ayude a lograr este objetivo.

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La alineación de Wolverhampton ante Blackburn