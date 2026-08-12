¡Un día decisivo! Este miércoles 12 de agosto tuvieron lugar una serie de partidos que trajeron más resoluciones sobre los equipos que siguen o no en carrera en la Leagues Cup 2026. Con nuevos clasificados y eliminados, los cruces disputados durante esta tarde y noche generaron cambios en la tabla de posiciones de cada zona del torneo.
De los siete enfrentamientos celebrados este miércoles, lo más sobresaliente han sido los triunfos de Toluca y Rayados, uno en casa y otro a domicilio en suelo estadounidense. Los dos equipos tenían la obligación de ganar y lo hicieron, aunque unos aseguraron la clasificación a cuartos mientras que los otros aún deberán esperar.
Los resultados del miércoles en la Leagues Cup 2026:
Orlando City 2(5)-(3)2 San Luis, en el Inter.co Stadium.
Goles: Dike y Ellis (O), Pérez y Rodríguez (S).
Inter Miami 2-3 León, en el NU Stadium.
Goles: Pinter y Bright (I), Arcila x2 y Domínguez (L).
Nashville 1-2 Rayados, en el GEODIS Park.
Goles: Qasem (N), Pineda y Cuypers (R).
Toluca 3-1 FC Dallas, en el Estadio Nemesio Diez.
Goles: Vega, Viñas y Gutiérrez (T), y Musa (D).
Cuánto tiempo le queda a Paulinho y su lesión en Toluca: los plazos tras su baja en la Leagues Cup 2026
San Diego FC 3-2 Puebla, en el SnapDragon Stadium.
Goles: Soe, Vázquez y Porhallson (S), Velasco y Mustre (P).
Los Ángeles FC 1(5)-(3)1 Querétaro, en el BMO Stadium.
Goles: Bouanga (L) y Ávila (Q).
Seattle Sounders 1-2 Chivas, en el Lumen Field.
Goles: Sandnes (S), Rey y Sandoval (C).
El festejo escarlata en el Infierno [foto: Toluca FC]
Los líderes de la Leagues Cup 2026 tras el miércoles:
En la zona de la Liga MX, el Club León escaló a lo más alto de la tabla de posiciones, con sus 9 unidades, luego de conseguir su tercer triunfo consecutivo. Por detrás de ‘La Fiera’ se colocan Club América, Toluca y Cruz Azul, todos ellos con 6 unidades, pero con los azulcremas y celestes con un partido pendiente.
En la zona de la MLS, el Columbus Crew sigue en la cima del grupo de estadounidenses, con 8 puntos, tras ganar dos veces en tiempo regular y una en penales. Sus escoltas son Real Salt Lake y LAFC, ambos con 7 puntos y al día con el calendario. Detrás, Austin FC marcha con 6 puntos y un encuentro pendiente.