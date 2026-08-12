Adéntrate en los principales puestos de cada zona al cabo de los encuentros jugados este miércoles.

¡Un día decisivo! Este miércoles 12 de agosto tuvieron lugar una serie de partidos que trajeron más resoluciones sobre los equipos que siguen o no en carrera en la Leagues Cup 2026. Con nuevos clasificados y eliminados, los cruces disputados durante esta tarde y noche generaron cambios en la tabla de posiciones de cada zona del torneo.

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De los siete enfrentamientos celebrados este miércoles, lo más sobresaliente han sido los triunfos de Toluca y Rayados, uno en casa y otro a domicilio en suelo estadounidense. Los dos equipos tenían la obligación de ganar y lo hicieron, aunque unos aseguraron la clasificación a cuartos mientras que los otros aún deberán esperar.

Los resultados del miércoles en la Leagues Cup 2026:

Orlando City 2(5)-(3)2 San Luis, en el Inter.co Stadium.

Goles: Dike y Ellis (O), Pérez y Rodríguez (S).

Inter Miami 2-3 León, en el NU Stadium.

Goles: Pinter y Bright (I), Arcila x2 y Domínguez (L).

Nashville 1-2 Rayados, en el GEODIS Park.

Goles: Qasem (N), Pineda y Cuypers (R).

Toluca 3-1 FC Dallas, en el Estadio Nemesio Diez.

Goles: Vega, Viñas y Gutiérrez (T), y Musa (D).

San Diego FC 3-2 Puebla, en el SnapDragon Stadium.

Goles: Soe, Vázquez y Porhallson (S), Velasco y Mustre (P).

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Los Ángeles FC 1(5)-(3)1 Querétaro, en el BMO Stadium.

Goles: Bouanga (L) y Ávila (Q).

Seattle Sounders 1-2 Chivas, en el Lumen Field.

Goles: Sandnes (S), Rey y Sandoval (C).

El festejo escarlata en el Infierno [foto: Toluca FC]

Los líderes de la Leagues Cup 2026 tras el miércoles:

En la zona de la Liga MX, el Club León escaló a lo más alto de la tabla de posiciones, con sus 9 unidades, luego de conseguir su tercer triunfo consecutivo. Por detrás de ‘La Fiera’ se colocan Club América, Toluca y Cruz Azul, todos ellos con 6 unidades, pero con los azulcremas y celestes con un partido pendiente.

En la zona de la MLS, el Columbus Crew sigue en la cima del grupo de estadounidenses, con 8 puntos, tras ganar dos veces en tiempo regular y una en penales. Sus escoltas son Real Salt Lake y LAFC, ambos con 7 puntos y al día con el calendario. Detrás, Austin FC marcha con 6 puntos y un encuentro pendiente.

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La tabla de posiciones de la Leagues Cup 2026 tras el miércoles: