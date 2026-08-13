En medio del caos, llegó una buena noticia en el Club Universidad Nacional: hace instantes, desde Pumas dieron a conocer el resultado de los estudios a Álvaro Angulo. Al principio, la prensa auriazul especulaba con una posible rotura de ligamentos; sin embargo, se confirmó que el colombiano no tendrá esa mala fortuna.

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Luego de haberse retirado en camilla en el último partido de Leagues Cup del cuadro felino, Álvaro Angulo encendió las alarmas por el sector de la lesión sufrida. El antecedente inmediato de Sebastián Córdova y su RLC puso aún más nerviosa a la afición, que luego de haber perdido al volante imaginó lo peor para el defensa también.

No obstante, este jueves, desde Ciudad Universitaria se filtró el parte médico oficial del lateral izquierdo, que sí está lesionado pero su situación no es de mayor gravedad. El colombiano sufrió un esguince de rodilla derecha, que le causará baja por un tiempo pero muy alejado a lo que podía significar una lesión de ligamentos.

Angulo se salvó de una lesión peor en Pumas [Foto: Imago]

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Adriana Maldonado, periodista que destapó la noticia desde el predio de Pumas, agregó en este sentido que entonces Álvaro Angulo estará tres semanas fuera de las canchas. Durará menos de un mes la ausencia del marcador de punta, muy diferente a los “ocho o nueve meses” que le diagnosticaron a Córdova para su propia recuperación.

Bajo estas circunstancias, y a diferencia del caso del mediocampista, Álvaro Angulo cuenta con un sustituto ante su baja: Cristian Calderón. El ‘Chicote’ llegó este verano como competencia para el mundialista de la Selección Colombiana, y ahora tendrá que reemplazarlo por su lesión. Con Córdova es diferente y por ello saldrán al mercado a fichar.

De esta manera, el lateral izquierdo ex Independiente se perderá de mínima los proximos tres partidos de Pumas en el semestre: Querétaro, Necaxa y Xolos, todos por Liga MX. Si todo sale bien y su rehabilitación no se retrasa, Angulo podría regresar para el primer fin de semana de septiembre, cuando reciban a León por la J7 del Apertura 2026.