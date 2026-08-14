El asesor ejecutivo y máximo responsable de la escudería de Enstone puso en stand-by la extensión del contrato del piloto argentino por un único motivo.

El futuro de Franco Colapinto en Alpine, y en la Fórmula 1, continúa en el aire. Cuando parecía que estaba todo encaminado para la renovación del piloto argentino en la escudería de Enstone hasta la temporada 2027 (con opción a una más), las negociaciones se frenaron por pedido de Flavio Briatore.

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Esta información fue revelada en las últimas horas el especialista Marc Limacher. Colapinto ha hecho méritos de sobra en lo que va de la temporada 2026 para permanecer en la parrilla, pero Briatore estaría esperando una oportunidad en el mercado de pilotos.

“Alpine ha preparado un contrato 1+1 para Franco Colapinto. El acuerdo está en espera por el momento. Briatore parece estar esperando algo en el mercado de pilotos”, publicó Limacher en su cuenta de X este mismo viernes 14 de agosto.

La información publicada por Marc Limacher en X (Foto: captura de pantalla)

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¿Qué pilotos podrían cambiar de escudería en la temporada 2027 de la F1?

Todavía falta mucho para que finalice el año, pero el mercado ya se empieza a mover. Hay fuertes rumores de que Carlos Sainz tiene cláusulas de salida en Williams y ya suena fuerte para liderar el proyecto de Audi, ocupar un posible hueco en Aston Martin, o incluso recalar en Alpine.

Si hablamos de Aston Martin, no podemos dejar de lado que el contrato de Fernando Alonso allí finaliza en 2026, por lo que si desde la escudería no le ofrecen un coche competitivo podría plantearse el retiro o un último baile en Alpine con Briatore.

Todo está muy fresco y por ahora solo son suposiciones, pero los dos escenarios mencionados pueden afectar al futuro de Franco Colapinto en Alpine. No obstante, parece difícil que el argentino se quede sin asiento, ya que Williams podría buscarlo en caso de que no reciba la oferta de renovación de su actual equipo.

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En síntesis