A dos meses de su partida de Ciudad Universitaria, Efraín Juárez por fin se expresó públicamente sobre Pumas y lo que fue su último ciclo como entrenador del club. El DT que actualmente dirige en Hungría participó de una entrevista con David Faitelson, donde se habló de varios cuestiones en torneo al cuadro auriazul.

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Uno de los interrogantes principales de la plática en el programa de este jueves por la noche tuvo que ver con, por supuesto, la no-renovación de su contrato en la institución. Allí, el técnico no quiso echar leña al fuego y cuidó la imagen del club, sin buscar ensuciar a los directivos pese a no haber llegado a un acuerdo entre las partes.

“Son preguntas más para Antonio Sancho que es el vicepresidente deportivo. La realidad es que yo me dediqué en cuerpo y alma al club en todos los sentidos, me entregué en todo momento. El primer día que llegué prometí que la gente se iba a sentir orgullosa del club y al final la gente sí se sintió representada por lo que veía dentro de la cancha. Eso es una de las cosas que yo me quedo, que cumplí todo lo que prometí. Nos quedamos con la espinita porque estuvimos a nada de ser campeones, pero en el sentido de todo lo que dije, estoy tranquilo que así fue”, expresó Efraín Juárez en la nota.

Al ser interpelado sobre el trato con la directiva, el estratega mostró su gratitud con todos: “¿Si Sancho nunca me quiso como DT? Pues… otra vez, son preguntas para él, Toño y yo nunca tuvimos un problema, siempre fue una relación profesional. Es más, yo hoy te puedo decir que estoy agradecido con él, con Carlos Gutiérrez, con Rául González y con Miguel Robles. Yo no tengo ningún problema, me fui con la frente en alto. Me fui feliz, en el sentido de que nos quedamos a la orilla de un campeonato pero creo que el día a día disfrutamos. Disfrutamos no solo nosotros en Pumas, todo México disfrutó de esos Pumas de Efraín Juárez, ese equipo que mostraba la identidad que la afición y yo queríamos”.

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Pumas fue subcampeón con Efraín Juárez [Foto: Getty]

Efraín Juárez y las posibilidades de Pumas de quedar campeón en breve:

El experimentado timonel fue consultado sobre la plantilla actual con la que cuentan los ‘Universitarios’ y las posibilidades de levantar el título con Esteban Solari. En ese sentido, el entrenador mostró optimismo pero le marcó el campo a la directiva, solicitando como fanático de Pumas que no modifiquen el rumbo del proceso corriente.

“¿Si este Pumas puede ser campeón? Seguramente, seguramente… Las bases fueron muy importantes, dejamos un equipo líder general, la mejor ofensiva, la mejor defensiva, que compitió hasta la final… Obviamente todo eso te acerca a ser campeón. Ojalá sigan con el mismo proyecto, que no sea un cambio brusco porque las bases están. Es prácticamente el mismo equipo que yo dejé, con refuerzos de hecho. Hoy como aficionado viéndolo a lo lejos, siempre es un sueño ver a mis Pumas campeones y ojalá sea pronto“, se explayó Efraín Juárez durante el intercambio televisivo en la pantalla de TUDN.