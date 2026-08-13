Así quedó la tabla de posiciones de la Leagues Cup tras las derrotas de América y Cruz Azul

Ni las Águilas ni la Máquina pudieron imponerse ante los equipos de la MLS y dejaron puntos en el camino.

Se terminó la primera fase de la Leagues Cup. Este jueves, cada uno de los equipos participantes culminó con cada uno de los tres partidos programados en la competencia internacional y quedaron definidos los cruces de cuartos de final con sorpresas y decepciones en ambas zonas.

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América concluyó su participación con un empate ante Austin por 1-1, aunque en la previa de salir al campo de juego ya sabía que tenía asegurado su pase a la siguiente instancia. De todas maneras, las Águilas se disputaban la ubicación final en la zona mexicana, donde concluyó en el segundo lugar.

La gran sorpresa del día fue la eliminación de Cruz Azul. La Máquina tenía todo dado para continuar con vida en la competencia, pero fue sorprendido por Chicago Fire y cayó por 2-1, resultado que lo terminó dejando fuera y dándole la clasificación a Rayados de Monterrey.

El líder de México con puntaje ideal y nueve puntos fue León, seguido por América con siete unidades por la derrota en la vía de los penales ante Austin, mientras que tercero quedó Toluca y cuarto Rayados. En el lado de la MLS, Chicago Fire lideró con lideró con nueve unidades, mientras que fue escoltado por Austin FC con ocho, dejando en el tercer y cuarto lugar a Columbus Crew y Real Salt Lake con ocho y siete, respectivamente.

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Los resultados del día en la Leagues Cup:

Philadelphia Union 0-2 Santos Laguna

New York City 1-2 Necaxa

América 1 (5)-(6) 1 Austin FC

Cruz Azul 1-2 Chicago Fire

Portland Timbers 3-1 Xolos

La tabla de posiciones de la Leagues Cup 2026:

En síntesis

León lideró la zona de México en la Leagues Cup con nueve puntos.

lideró la zona de México en la Leagues Cup con nueve puntos. Cruz Azul quedó eliminado de la Leagues Cup al caer 2-1 ante Chicago Fire.

quedó eliminado de la Leagues Cup al caer 2-1 ante Chicago Fire. América clasificó a cuartos de final en segundo lugar tras empatar con Austin FC.