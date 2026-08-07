Debut goleador: Luis Díaz se estrena en las redes con el Bayern Múnich con un tanto ante Aston Villa

El Guajiro ya comienza a deslumbrar al mundo a días del inicio oficial de la temporada.

Una nueva ilusión está en marcha. La temporada del Bayern Múnich está cerca de comenzar oficialmente, por lo que el conjunto alemán está llevando a cabo una serie de encuentros amistosos. Este viernes, la máquina teutona se enfrentó al Aston Villa y consiguió una victoria sólida con la participación estelar de Luis Díaz.

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Así fue el golazo de Luis Díaz con Bayern Múnich

Bayern ganó cómodo 2-1 con un tanto del Guajiro (el segundo). Cerca del final del compromiso, en el minuto 73, recibió un cambio de orientación que le permitió quedar frente a frente con su marcador. Díaz no dudó, encaró y definió fuerte, arriba, para que el portero nada pudiera hacer.

🚨 Luis Díaz 73′



Aston Villa 0-2 Bayern München



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Entre todas las competencias y tipos de partidos entre oficiales y amistosos, Lucho ya acumula un total de 51 partidos, con 26 goles y 14 asistencias. Estos números reflejan el impacto inmediato que tuvo su llegada desde el Liverpool a mediados del año pasado.

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Para lo que viene, la esperanza del Bayern está en sacarse la espina de conquistar la UEFA Champions League. Con uno de los equipos más competitivos y mejor confeccionados del continente, reinar en Europa es la gran cuenta a saldar para el equipo de Baviera. En el ámbito local, son los máximos favoritos a ganar todo lo que se juegue, ya sea liga o copa.

En síntesis