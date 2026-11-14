El mediocampista fue elegido para llevar la cinta de capitán tras la salida del histórico delantero portugués. En la previa del partido ante Dinamarca, habló sobre el nuevo desafío y recordó los 12 años que compartió con CR7.

Este sábado 14 de noviembre comienza una nueva etapa en el futbol mundial. Así como Argentina disputó su primer encuentro desde el anuncio del retiro de Lionel Messi, lo mismo sucederá con Portugal, que afrontará un partido oficial sin Cristiano Ronaldo después de más de dos décadas con el delantero como principal referente del seleccionado.

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Encuesta¿Cristiano Ronaldo se apresuró en retirarse de Portugal? ¿Cristiano Ronaldo se apresuró en retirarse de Portugal? YA VOTARON 0 PERSONAS

El histórico atacante anunció su retiro de la selección portuguesa hace apenas unos días y ya no volverá a vestir la playera de su país. Sin embargo, continuará su carrera profesional en Al-Nassr, donde buscará cumplir nuevos objetivos personales y colectivos con el equipo de Arabia Saudita.

Su salida deja un vacío enorme en el conjunto luso. El histórico número 7 ya no tendrá el nombre de Cristiano en la espalda y la cinta de capitán deberá pasar a manos de uno de sus antiguos compañeros. Finalmente, el elegido fue Bernardo Silva, quien asumirá la responsabilidad de liderar al seleccionado en esta nueva etapa.

El mediocampista habló este viernes en conferencia de prensa, en la previa del encuentro frente a Dinamarca por la UEFA Nations League, y no ocultó sus sentimientos por el adiós de quien fue uno de sus grandes referentes durante tantos años.

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Bernardo Silva habló sobre la capitanía que dejó Cristiano Ronaldo

“Es un gran honor ser uno de los capitanes. Es una señal de que llevo aquí mucho tiempo y de que he podido representar a la selección durante muchos años. Sé lo que hace falta para que podamos ganar y tener éxito. Voy con mucho orgullo a intentar desempeñar este papel de la mejor manera posible”, expresó Bernardo Silva.

Además recordó todo lo que vivió con él: “Tuve el placer de jugar con Cristiano durante 12 años en la selección. Fue un momento triste. Solo conozco la selección con Cristiano. Va a ser un capítulo diferente para todos nosotros. Este día tenía que llegar tarde o temprano. Para mí es triste porque fue un orgullo y un honor haber compartido vestuario con él”, manifestó.

En sintesis

Bernardo Silva asumió la capitanía de la selección de Portugal tras el retiro de Cristiano Ronaldo.

de la selección de Portugal tras el retiro de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo continuará su carrera profesional en Al-Nassr tras dejar la selección portuguesa.

profesional en Al-Nassr tras dejar la selección portuguesa. Portugal enfrenta a Dinamarca este sábado 14 de noviembre por la UEFA Nations League.