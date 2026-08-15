Borussia Dortmund y Roma se enfrentan en un amistoso. Los titulares de ambos equipos y la información de cómo ver el partido.

Borussia Dortmund y AS Roma se enfrentan este sábado 15 de agosto en un imperdible choque internacional de pretemporada europea. El encuentro se lleva a cabo en el emblemático Signal Iduna Park de Dortmund, Alemania, y comienza a partir de las 09:30 hs (Tiempo del Centro de México).

Publicidad

Este compromiso forma parte del tradicional evento de apertura de temporada del club alemán, sirviendo como el último ensayo de alto nivel para ambas escuadras antes de encarar sus competencias oficiales en el ciclo 2026/27.

¿Por dónde ver el partido?

El choque entre Borussia Dortmund y AS Roma de este sábado 15 de agosto se podrá seguir en México en vivo a través de ESPN4 y en streaming por la plataforma de Disney+ Premium.

México: ESPN4, Disney+ Premium y DAZN

ESPN4, Disney+ Premium y DAZN Centroamérica: ESPN, Disney+ Premium

ESPN, Disney+ Premium Sudamérica: DSports

DSports Estados Unidos: DAZN USA, FOX Deportes

DAZN USA, FOX Deportes España: DAZN España

Publicidad

La actualidad de ambos equipos

Por el lado del conjunto local, el Borussia Dortmund llega motivado tras coronarse recientemente en la Emirates Cup al superar 3-2 al Arsenal en Londres. El equipo dirigido por Niko Kovac busca afinar sus últimas piezas tácticas y dar un espectáculo ante su afición antes de disputar la Supercopa de Alemania el próximo fin de semana.

Por su parte, la AS Roma afronta este compromiso en suelo germano como una prueba de fuego para medir su nivel defensivo y colectivo. El cuadro italiano ha tenido una pretemporada intensa con partidos de alto ritmo y busca afianzar su alineación estelar con miras al arranque de la Serie A.

Las alineaciones

Borussia Dortmund : Kobel; Bensebaini, Inacio, Svensson, Karetsas, Ryerson; Bellingham, Mane, Nmecha, Gadou y Guirassy.

: Kobel; Bensebaini, Inacio, Svensson, Karetsas, Ryerson; Bellingham, Mane, Nmecha, Gadou y Guirassy. Roma: Svilar; Mancini, Mario Hermoso, N’Dicka, Rensch; Lulli, El Aynaoui, Cristante, Soulé; Dybala y Malen