Milan y Manchester United se enfrentan en un amistoso. Los titulares de ambos equipos y la información de cómo ver el juego.

AC Milan y Manchester United se enfrentan este sábado 15 de agosto en un atractivo duelo amistoso de pretemporada europea. El encuentro se lleva a cabo en el Tarczyński Arena de Breslavia, Polonia, y comienza a partir de las 08:45 hs (Tiempo del Centro de México).

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Este partido representa el último gran ensayo general para ambas escuadras antes de dar inicio oficialmente a sus competiciones locales en la temporada 2026/27.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre AC Milan y Manchester United de este sábado 15 de agosto se podrá seguir en México a través de la transmisión oficial por MUTV (plataforma oficial del Manchester United) y la App Oficial del AC Milan. Es decir que no será transmitido por televisión abierta.

México: MUTV y App Oficial AC Milan

MUTV y App Oficial AC Milan Estados Unidos: BeIN Sports, MUTV, App Oficial AC Milan

BeIN Sports, MUTV, App Oficial AC Milan España: MUTV, App Oficial AC Milan, DAZN

MUTV, App Oficial AC Milan, DAZN Sudamérica: ESPN, Disney+ y MUTV

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del conjunto italiano, el AC Milan busca afinar detalles en su funcionamiento táctico tras una pretemporada con resultados irregulares. El elenco Rossonero viene de sufrir un tropiezo por 3-0 ante el Chelsea y cosechó empates previos ante el Inter de Milán y el Celtic, por lo que buscará cerrar su gira con una victoria revitalizante.

Por su parte, el Manchester United llega con mayor rodaje y sensaciones positivas en su preparación estival. Los Diablos Rojos vienen de igualar 1-1 contra el Paris Saint-Germain y acumulan triunfos ante el Atlético de Madrid (2-1) y el Rosenborg (5-0).

Las alineaciones

Milan : Lorenzo Torriani; Terracciano, De Winter, Strahinja Pavlović; Chukwueze, Jashari, Luka Modrić, Pervis Estupiñán; Ruben Loftus-Cheek, Cissé, Gonçalo Ramos.

: Lorenzo Torriani; Terracciano, De Winter, Strahinja Pavlović; Chukwueze, Jashari, Luka Modrić, Pervis Estupiñán; Ruben Loftus-Cheek, Cissé, Gonçalo Ramos. Manchester United: Lammens; Mazraoui, Maguire, Heaven, Shaw; Andrey Santos, Tielemans, Dorgu; Amad Diallo, Bruno Fernandes y Cunha.