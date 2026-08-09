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Arsenal vs. Borussia Dortmund: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones por la Emirates Cup

Los Gunners reciben al BVB en el Emirates Stadium de Londres en el marco del torneo amistoso de pretemporada.

Arsenal y Borussia Dortmund se enfrentan en Londres
© Imagen propiaArsenal y Borussia Dortmund se enfrentan en Londres

Arsenal y Borussia Dortmund se enfrentan este domingo por el partido amistoso correspondiente a la tradicional Emirates Cup. El encuentro se lleva a cabo en el Emirates Stadium de Londres y comienza a partir de las 07:00hs (Ciudad de México).

Este partido sirve como una prueba fundamental de pretemporada para ambos clubes antes del inicio oficial de sus respectivas ligas. El equipo de Mikel Arteta buscará quedarse con el trofeo en casa y afinar los últimos detalles antes de su debut en la Premier League, mientras que el conjunto alemán intentará llevarse un triunfo de peso en territorio inglés.

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Horario del partido

  • México, Costa Rica, Guatemala: 7:00 hs
  • Perú, Colombia, Ecuador: 8:00 hs
  • Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay: 9:00 hs
  • Argentina, Uruguay: 10:00 hs
  • España: 15:00 hs

Dónde ver Arsenal vs. Borussia Dortmund

El partido amistoso entre Arsenal y Borussia Dortmund de este domingo por la Emirates Cup se puede ver en México a través de la pantalla de ESPN en la TV o por Disney+ Premium como plataforma de streaming.

  • México: ESPN y Disney+ Premium
  • Centroamérica: ESPN y Disney+
  • Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium
  • Estados Unidos: ESPN+, fuboTV
  • España: DAZN y Movistar+
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Alineaciones confirmadas

  • Arsenal: Kepa; Ben White, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Havertz, Odegaard, Dowman, Tzolis y Gyokeres.
  • Borussia Dortmund: Meyer; Bensebaini, Inacio, Svensson, Karetsas, Beier; Bellingham, Silva, Nmecha, Gadou y Mane.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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