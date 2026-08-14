Olympique de Marsella vs. Atlético de Madrid: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones del amistoso

Tanto el equipo francés como el Colchonero disputan su último encuentro de pretemporada antes de sus respectivos estrenos ligueros.

Olympique de Marsella y Atlético de Madrid se enfrentan este viernes 14 de agosto por un partido amistoso de pretemporada. El encuentro se llevará a cabo en el Stade Vélodrome de Francia y comenzará a las 09:30hs (Ciudad de México).

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Este encuentro se disputa como el último gran examen de preparación para ambos clubes antes de comenzar de manera oficial con la temporada 2026/27. El equipo del Cholo Simeone buscará afinar los últimos detalles tácticos de cara a su debut en LaLiga de España ante Málaga, mientras que los franceses harán lo propio antes de su estreno en Ligue 1 contra Racing Club de Estrasburgo.

El futuro de Julián Álvarez en Atlético de Madrid es incierto (Getty Images)

Horario del partido

México, Costa Rica, Guatemala : 9:30 hs

: 9:30 hs Perú, Colombia, Ecuador : 10:30 hs

: 10:30 hs Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay : 11:30 hs

: 11:30 hs Argentina, Uruguay : 12:30 hs

: 12:30 hs España: 17:30 hs

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Dónde ver EN VIVO Oylimpique Marsella vs. Atlético de Madrid

El partido entre Marsella y Atlético de Madrid de este viernes 14 de agosto se puede ver en México y gran parte del mundo de manera gratuita a través del canal de YouTube del equipo Colchonero. Además, en España también se transmite por DAZN y Movistar Plus+.

Alineaciones probables

Marsella: De Lange; Weah, Balerdi, Cornelius, Emerson; Højbjerg, Angel Gomes, Igor Paixão; Abdelli, Harit y Gouiri.

Atlético de Madrid: Oblak; Jorge Domínguez, Hancko, Le Normand, Dani Martínez; Obed Vargas, Koke, Hjulmand, Rodrigo Mendoza; Carlos Martín y Lookman.

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Actualidad de los dos equipos

Por el lado del local, el Olympique de Marsella llega a este encuentro tras disputar varios duelos de preparación en las últimas semanas, incluyendo un reciente triunfo por 3-1 ante el Athletic Club. El conjunto francés buscará regalarle un último triunfo a su afición en casa para llegar con la moral en alto al arranque de la Ligue 1.

Por su parte, el Atlético de Madrid se toma este encuentro como la prueba final antes de que los puntos empiecen a valer. El equipo rojiblanco viene trabajando intensamente en su pretemporada y su resultado más reciente fue una derrota por 3-1 ante Manchester City.