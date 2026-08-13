Conoce lo que sigue para el equipo del 'Turco' en la fase eliminatoria de la competencia.

¡Habemus partidazo! Los Playoffs de la Leagues Cup 2026 han dejado compuesto un enfrenamiento que sin dudas estará repleto de emociones y será muy agradable de ver. Austin FC y Toluca se cruzarán en cuartos de final del certamen internacional, por un boleto a semis, en un duelo entre dos grandísimos contrincantes.

Publicidad

Así llegan Austin FC y Toluca a cuartos de final de la Leagues Cup 2026:

Los ‘Robles’ sacaron pasaje a esta ronda por haber finalizado en el 2° puesto de la zona de MLS en la primera fase del torneo, con 8 puntos de 9 posibles. Primero, el equipo de Davy Arnaud venció por 2-0 a Xolos de Tijuana, luego goleó 3-0 a Puebla y por último derrotó por penales a América tras empatar 1-1.

Los ‘Diablos Rojos’, por su parte, se clasificaron por haber acabado en el 3° lugar de la zona de Liga MX en la primera instancia, con 6 unidades en 3 juegos. Primero, el conjunto de Antonio Mohamed goleó 3-0 a Seattle Sounders, después perdió por 1-0 ante Los Ángeles FC y finalmente derrotó por 3-1 a FC Dallas.

Toluca sueña con otro título internacional [Foto: Leagues Cup]

Publicidad

Fecha y hora de Austin FC vs. Toluca por cuartos de final de la Leagues Cup 2026:

El encuentro entre verdinegros y escarlatas se llevará a cabo el 25, 26 o 27 de agosto, con día y horario todavía por confirmarse. En una de esas tres fechas mencionadas disputarán se disputará este partido decisivo. Las autoridades de Leagues Cup se reunirán en breve para definir el calendario de cuartos y definir la programación del juego.

Sede de Austin FC vs. Toluca por cuartos de final de la Leagues Cup 2026:

El compromiso entre los ‘Robles’ y los ‘Diablos Rojos’ se celebrará en una cancha neutral por confirmar, pero en Estados Unidos. Toluca cuenta con el “privilegio de anfitrión” por haber sido el mejor equipo mexicano de la pasada temporada. Así, Austin no podrá jugar en casa y el partido se moverá a un estadio neutral a anunciarse próximamente.

Formato de Austin FC vs. Toluca por cuartos de final de la Leagues Cup 2026:

El próximo enfrentamiento del equipo del ‘Turco’ se jugará a partido único, a todo o nada. No habrá ida y vuelta como en la Concacaf Champions Cup que Toluca ganó el semestre pasado. El que gana clasifica y el que pierde queda eliminado. En caso de empate tras los noventa minutos, habrá tiros desde el punto del penal, sin prórroga de treinta minutos.