Gilberto Mora es seguido por muchos equipos europeos y más temprano que tarde será vendido al Viejo Continente.

Gilberto Mora cumplirá 18 años el próximo 14 de octubre y, desde ese momento, el mexicano estará habilitado para jugar en Europa al ser mayor de edad. No obstante, en esa época el mercado estará cerrado así que al menos la joya del Tri estará un semestre más en Xolos.

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Sin embargo, un equipo europeo puede comprar antes a Gilberto Mora para que el mexicano viaje en enero. Muchos clubes han sido mencionados como posibles destinos del centrocampista y en las últimas horas apareció otro nueva institución: Borussia Dortmund.

De acuerdo a Lothar Matthäus, histórico futbolista de Alemania, el Borussia Dortmund lo tiene en su radar: “Mora, el mexicano de 17 años, jugó cinco o seis partidos en este Mundial. Es el gran talento de México y ya está en la agenda de muchos clubes europeos. También he oído que el Borussia Dortmund ha extendido sus antenas hacia él“.

Gilberto Mora volvería a jugar con Xolos este viernes (Getty Images)

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“Me imagino tener de nuevo a un mexicano en la Bundesliga, también por el marketing. Ciertamente no estaría mal, porque México es un país muy futbolero. Si tienes a una joven superestrella como Gilberto Mora, el interés por la Bundesliga en México podría volver a crecer”, escribió Lothar Matthäus en el diario alemán BILD.

Liverpool, Manchester United, Real Madrid y varios otros equipos han sonado como equipos interesados por Gilberto Mora. Está claro que el joven mexicano se irá del país más temprano que tarde y el futbolista junto a su agente Rafaela Pimenta deberán tomar la mejor decisión.

¿Cuándo regresa Gilberto Mora a la Liga MX?

Gilberto Mora se reincorporó a Tijuana la semana pasada tras sus vacaciones y se espera que vuelva a sumar minutos con Xolos este próximo viernes, cuando el equipo reciba a Club León por la segunda jornada del Apertura 2026.

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En síntesis