Bukayo Saka recibe Premio Sócrates por gran labor

Entre tantos premios en el Balón de Oro, el de Bukayo Saka pasó desapercibido, pero fue el que tuvo mayor valor.

Este lunes en la premiación del Balón de Oro, todos esperaban para conocer a los futbolistas que más impacto tenían dentro del terreno de juego. Pero en esta gala, no sólo se les reconoce por lo que se hace en el campo, sino también fuera de ello, es por eso queBukayo Saka recibió el Premio Sócrates que tuvo mucho más valor.

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¿Qué es el Premio Sócrates?

Este premio es un galardón del fútbol mundial que reconoce la mejor labor humanitaria y el compromiso social de un futbolista fuera de la cancha. Este recibe ese nombre de acuerdo con el exfutbolista brasileño Sócrates, cofundador del movimiento Democracia Corintiana en oposición a la dictadura militar de Brasil en los años 80.

¿Quiénes lo han recibido?

A lo largo de estos años lo han recibido en 2022 Sadio Mané por construir escuelas y un hospital en su natal Bambali, Senegal; en 2023 fue para Vinícius Jr. por su lucha contra el racismo y la creación del Instituto Vini Jr. en Brasil; en 2024: para Jenni Hermoso por su labor en defensa de los derechos de las mujeres y contra el sexismo en el fútbol.

¿Por qué lo obtuvo Bukayo Saka?

En este año decidieron dárselo al jugador inglés del Arsenal por su colaboración con la organización Big Shoe; Bukayo ha ayudado a pagar 120 cirugías a niños en Kano, Nigeria, de donde son originarios sus padres. Él pudo colaborar con la ONG y de esa manera poder ayudar a todos esos infantes para sanar alguna situación compleja de salud.

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En la carta que lee ante el público durante la gala, Saka menciona que un niño de Ruanda que a los 12 años empezó a perder la vista recibió este apoyo y mediante esta institución, así como con lo que él invirtió en la cirugía pudo recuperarse y volver a ver.

En síntesis