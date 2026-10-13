Por qué no juega Bukayo Saka el Arsenal vs Lille

En la segunda fecha del la fase de liga en la Champions League el Arsenal no jugará con Bukayo Saka.

Este martes regresa la actividad de la UEFA Champions League para el Arsenal, quienes tendrán que recibir en casa al LOSC Lille. Sin embargo, para este enfrentamiento, ya se dieron a conocer las alineaciones y Mikel Arteta no consideró en su equipo a Bukayo Saka, aunque sí aparece entre los elementos de banca.

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Bukayo Saka no juega el Arsenal vs Lille

La razón por la cual no es considerado el inglés para este enfrentamiento, es una mera cuestión técnica. Ya que desde los duelos previos a la fase de Liga ante el Sporting de Lisboa no había sido considerado por su molestia en el tendón de Aquiles. Sin embargo, en la primera fecha ante el Atlético de Madrid sí fue considerado.

Aunque tampoco fue titular, Arteta le dio cerca de media hora en el terreno de juego. Además, Saka disputó el partido del fin de semana ante el Leeds en la Premier League, aunque no fue el mejor duelo que disputó, ante la carga y los resultados de ese encuentro, es que no aparece para este duelo en el cuadro titular.

De la misma manera que en el duelo ante los colchoneros, se espera que sea considerado en la segunda mitad del encuentro, por el momento arranca el juego desde la banca, todo dependerá de qué tan complicado o a modo se encuentre el enfrentamiento antes de la mitad del tiempo.

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En síntesis