Buyako Saka no juega el Inglaterra vs Argentina

Ya se dieron a conocer las alineaciones oficiales para el partido de esta tarde entre Inglaterra y Argentina por el boleto a la Gran Final del Mundial 2026. Sin embargo, una de las sorpresas que tuvo Thomas Tuchel para encarar a la Albiceleste es que dejó en la banca a Bukayo Saka para este partido y mostró algunas otras modificaciones.

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¿Por qué no juega Bukayo Saka?

Hay que mencionar que la ausencia del futbolista inglés se debe principalmente a una cuestión táctica por parte del estratega, ya que en los duelos anteriores fue precisamente Saka quien se notaba desconcentrado y con errores recurrentes, como lo hizo cuando enfrentó a México en los dieciseisavos, por lo que ahora no quiso arriesgar.

¿Quién fue su suplente?

Aunque no está de arranque no quiere decir que Tuchel lo mantendrá ahí, si no que dependiendo de lo que vaya requiriendo el partido se estaría dándole una oportunidad. Por el momento, aunque Morgan Rogers es un mediocentro ofensivo, decidió habilitarlo en este caso como extremo por derecha, donde también se desarrolla.

En síntesis

Bukayo Saka fue enviado a la banca por decisión táctica de Thomas Tuchel.

fue enviado a la banca por decisión táctica de Thomas Tuchel. Morgan Rogers jugará como extremo por derecha para suplir al futbolista inglés.

jugará como extremo por derecha para suplir al futbolista inglés. Inglaterra y Argentina revelaron sus alineaciones para buscar la final del Mundial 2026.