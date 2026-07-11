El delantero inglés no será parte del duelo de los Three Lions ante los Vikingos por el certamen internacional en Norteamérica.

En el marco de los Cuartos de Final de la Copa del Mundo 2026, Noruega y Inglaterra se enfrentan este sábado 10 de julio desde las 15:00 horas (Ciudad de México) en el Hard Rock Stadium de la localidad estadounidense de Miami. Ambos equipos buscarán la clasificación ante un complejo rival.

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Para este compromiso, el director técnico Thoms Tuchel no contará con un jugador que suele ser una variante para el equipo. El atacante Bukayo Saka no será parte del compromiso y estará en el banquillo. Sin información oficial por alguna lesión, se especula que la variante es meramente táctica.

¿Quién será el reemplazo de Bukayo Saka en Noruega vs. Inglaterra?

Con esta noticia, el delantero Noni Madueke se suma a la alineación titular y se colocará en la banda derecha en la línea de tres volantes ofensivos. Jude Bellingham estará en el medio y Anthony Gordon por la banda izquierda.

¿Cuál será la alineación de Inglaterra vs. Noruega sin Bukayo Saka?

Sin Bukayo Saka, el conjunto inglés formará de la siguiente manera en su encuentro contra el equipo noruego: Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; y Kane.