¿Cuándo y a qué hora se juega Senegal vs. Marruecos por la final de la Copa África 2026?

La Copa Africana de Naciones está llegando a su fin. El próximo domingo se definirá el certamen de selecciones que ya tiene a sus dos protagonistas estelares definidos. A continuación te contamos cuándo se jugará el partido central de la Copa para que no te pierdas en encuentro que promete ser apasionante.

Día y hora de la final de la Copa África

La final de la Copa Africana de Naciones está prevista para el próximo domingo 18 de enero a las 13:00hs del Centro de México, 14:00hs de Bogotá y 16:00hs en Buenos Aires. La definición de la competencia servirá para encontrar a uno de los primeros campeones del año, que además le permitirá llegar con un importante envión al Mundial 2026.

En el primer turno de la actividad este día miércoles, Senegal derrotó a Egipto por 1-0 con gol de Sadio Mané y accedió a la gran final con el objetivo de conquistar el torneo por segunda vez en su historia. Por su parte, Marruecos llega tras derrotar a Nigeria por penales y, a su vez, va también por el segundo título en la historia.

Con ambos equipos con individualidades fuertes y jugadores de primer nivel, se espera un encuentro a la altura de las expectativas. Quien gane pasará a la historia y agrandará su palmarés de forma épica ante un adversario que busca exactamente lo mismo. En juego está la grandeza de un continente, en un encuentro del cual estará pendiente el mundo entero.

